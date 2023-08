¿Cómo fue el cambio de Wendy Guevara antes de Las Perdidas y después de “La casa de los famosos?

Luis Carmen Guevara Venegas o conocida actualmente como Wendy Guevara, es una de los personajes de internet que ha logrado ganar mucha popularidad en los últimos tiempos, además por ser la pionera en representar a la comunidad trans en un reality show de la televisión mexicana.

¿DÓNDE NACIÓ WENDY GUEVARA?

Wendy Guevara Venegas nació el 12 de agosto de 1993 en la ciudad de León de Los Aldama, Guanajuato. Ella viene de una familia humilde que se dedica a la confección de calzado. Durante su niñez y adolescencia tuvo que afrontar varios problemas, como la discriminación por su orientación sexual y expresión de género, según los relatos que ella misma contó en varias entrevistas.

Por otro lado, el nombre que adoptó luego de su transición, lo decidió debido a su fanatismo por un personaje interpretado por Angélica Vale llamado “Wendy Nayeli”, el cual apareció en la telenovela Amigas y Rivales, de 2001.

¿CÓMO LOGRÓ SER POPULAR WENDY GUEVARA EN LAS REDES SOCIALES?

En 2017, en las redes sociales, se viralizó el video de “Las Perdidas”, en el que se encuentra Wendy y Paolita Suárez, el cual llamó la atención de varios internautas ya que aparecen ambas diciendo que “están perdidas”, luego de no saber dónde se encontraban y querer pedir ayuda.

“Nos venimos a cotorrear con unos viejos, y nos dejaron aquí en el cerro, se fueron en el coche y nos dejaron... en serio, estamos Perdidas”, dijo Guevara en el clip que se hizo tendencia hace unos años. Como se recuerda, el material fue galardonado con un premio “MTV MIAW”, en aquel año.

¿CUÁLES SON LAS PROMESAS QUE DEBARÁ CUMPLIR WENDY GUEVARA TRAS EL FINAL DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

El último miércoles, durante las charlas que tienen entre los habitantes, Sergio Mayer le hizo prometerle dos cosas muy importantes a Wendy Guevara para él, las cuales son: Que fuera a su vivienda a conocer a toda su familia y que se siga practicando profesionalmente. Y es que el exmodelo ha logrado consolidar una buena amistad con Wendy, pues asegura que ella es parte de su vida tras todas estas semanas de convivencia.

“Yo te voy a comprometer a que me hagas dos promesas a mí, una que vas a ir a mi casa, no vas a hacer ningún live, ninguna conexión, yo no quiero que vayas a hacer conexiones, yo quiero que vayas a mi casa conozcas a mi familia, que te conozcan como ‘tía’ y que sepas que cuando vengas a México y quieras llegar ahí y te sientes a gusto que sepas que esa también es tu familia”, dijo Sergio Mayer.

Entonces, Wendy decidió aceptar la invitación de Mayer en ir a su casa y conocer a su esposa Isabella Camil y sus hijas. La segunda petición es que su compañera del reality siga estudiando para ser una comunicadora, ya que quiere verla llegar lejos y se vuelva una gran presentadora.

“La otra es que me prometas y te comprometas a que realmente vas a seguir mejorando, vas a estudiar, que te ayuden con temas de dicción, yo te voy a decir con quién te puedo recomendar, que sigas creciendo como persona, conductora y ser humano, porque eres una comunicadora nata, orgánica, pero si quieres cruzar esa línea prepárate, sigue creciendo, metete a clases, porque puedes ser una gran representante de lo que tú quieres”, sostuvo Mayer, quien estrecho los puños con Wendy para que cumpliera con su palabra, pues él no desea que continue haciendo lives en redes sociales.