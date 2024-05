FRASES Star Wars por su día: qué mensajes puedo compartir con los fanáticos este 4 de mayo

El Día de Star Wars, que es una celebración muy importante para todos los fanáticos en el mundo, se lleva a cabo cada 4 de mayo de todos los años. Este día es conocido por la popular frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), por lo que miles de seguidores lo festejan de distintas maneras homenajeando a sus personas preferidos. Por ello, te brindamos algunas frases y mensajes para que lo compartas con los amantes de esta saga.

FRASES POR EL DÍA DE STAR WARS

“La fuerza es lo que nos da vida. Nos rodea y penetra en nosotros. Es energía.” – Qui-Gon Jinn

“Siempre hay un maestro y un aprendiz.” – Darth Bane

“La fe en tus amigos te puede sacar de la oscuridad.” – Luke Skywalker

“Haz lo que debas hacer, no lo que te gustaría hacer.” – Obi-Wan Kenobi

“El fracaso es el mejor maestro.” – Yoda

“La guerra no lo hace todo. La paz y la libertad también son importantes.” – Padmé Amidala

“Nada es imposible para la Fuerza.” – Mace Windu

“Siempre hay un pez más grande.” – Qui-Gon Jinn

“No somos solo nuestros miedos.” – Rey Skywalker

“Sé valiente y no mires atrás. No te rindas.” – Rey Skywalker

“Solo un sith piensa en absolutos.” – Obi-Wan Kenobi

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro.” – Yoda

“El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento.” – Yoda

“Los Jedi no buscan la aventura, sino el conocimiento.” – Qui-Gon Jinn

“Nunca subestimes el poder del lado oscuro.” – Darth Vader

“Usa la fuerza, Luke.” – Obi-Wan Kenobi

“Que la fuerza te acompañe.” – Obi-Wan Kenobi

“Yo soy tu padre.” – Darth Vader

“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.” – Yoda

“Este es el camino.” – El mandaloriano

“Soy un Jedi, como mi padre antes que yo.” – Luke Skywalker

“La empatía es el camino hacia la paz.” – Padmé Amidala

“La rebelión es el inicio de la libertad.” – Bail Organa

“Siempre hay una posibilidad.” – Qui-Gon Jinn

FRASES RESALTANTES POR EL DÍA DE STAR WARS