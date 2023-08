Mario Leguizamón recordó cuando insultó a Silvia Reyes y la vez que casi juega por Real Madrid: qué dijo

Hace muchos años, Mario Leguizamón, futbolista uruguayo, fue uno los grandes jugadores que llegaron al Perú para formar parte del fútbol nacional, pero se fue sin destacar paseando su fútbol por Universitario, San Martín, José Gálvez y Cienciano. El popular ‘lisurita’ también es recordado por un altercado que tuvo con la jueza Silvia Reyes.

¿QUÉ DIJO MARIO LEGUIZAMÓN SOBRE LA CONTROVERSIA CON SILVIA REYES?

Mario Leguizamón, uno de los jugadores más polémicos que pasó por el fútbol peruano, brindó una entrevista al medio Infobae en la cual reveló detalles sobre su estadía en nuestro país. Entre ellas, el fuerte altercado que tuvo con una jueza el domingo 6 de abril de 2008, cuando la San Martín recibió a Alianza Atlético por la fecha 10 del Apertura.

Como se recuerda, en ese entonces, los santos ganaron cómodamente en el estadio Alberto Gallardo y el encuentro fue dirigido por Silvia Reyes, la primera mujer en arbitrar un partido de la Primera División de Perú. Tras los reclamos que hacian los jugadores de la San martin por las acciones de la árbitra, los ánimos estaban caldeados, por lo que se encresparon aún más a los 53′, cuando Reyes decidió expulsar a Mario Leguizamón. El entonces ‘10′ de San Martín salió del campo brindando lamentables y misóginas declaraciones.

Ante lo sucedido, el uruguayo indicó que se encontraba muy feliz en el país y que toda la polémica con la réferi fue manejado por la prensa amarilla de ese entonces. “Estaba muy contento en Perú, muy a gusto, y sé que hay mucha prensa amarillista que derivó el tema a otro lado, que yo estaba en contra de las mujeres, hicieron videos, cualquier cosa, se metió la política y no era eso. Fue simplemente un momento de calentura y fui a pedirle disculpas, pero Silvia Reyes dijo que no aceptaba, ya estaba como medio armado ese circo y me tuve que ir”, dijo el volante a Infobae.

¿CUÁLES SON LOS EQUIPOS DE FÚTBOL QUE OFERTARON POR MARIO LEGUIZAMÓN?

Durante la entrevista con el mencionado medio, también contó que cuando pertenecía a la sub 18 de Peñarol tuvo ofertas de grandes clubes, como el Real Madrid y Corinthians. Es importante mencionar que Leguizamón paseó su fútbol por su natal Uruguay y otros países como Venezuela, Ecuador y Colombia.

“Sí, me acuerdo del Real Madrid, también Corinthians. Me querían cuando fuimos a jugar a Valencia en España por un torneo con la sub 18 de Peñarol y en ese momento el ‘Contador’ José Pedro Damiani era el presidente y no me quiso vender. Yo era un pibe, tenía 18 años y en ese momento quedé como frustrado por la situación, pero igual estaba contento porque estaba en Peñarol y me dejaron en primera. Son oportunidades del fútbol que ya no vuelven más”, detalló.