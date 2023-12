Jeon Jungkook, integrante de BTS e intérprete de ‘Standing next to you’, causó revuelo en redes sociales y esta vez no por sus múltiples habilidades sino por un peculiar look encubierto que lució en su último live. Según las últimas noticias de BigHitMusic, la empresa que los representa desde su debut, los miembros restantes de Bangtan: RM, Jimin, V y Jungkook ya se habrían enlistado al servicio militar y estarían próximos a hacer su ingreso oficial. Por esta razón, te contamos todo al respecto en las siguientes líneas.

Jungkook impacta con un nuevo look

Contrario a lo que army está acostumbrado, Jungkook esta vez no lució un nuevo color de cabello o peinado sino un rapado completo, un corte particular de soldados del Ejército, lo que anuncia que sería el más próximo en ingresar al servicio militar. El intérprete de ‘Seven’ se reunió con sus compañeros de banda para despedirse de ARMY a través de un live en weverse. A lo largo del vídeo solo se ve que un look encubierto, lo cual no levantó muchas sospechas ya que es muy parecido al estilo del cantante, sin embargo; al finalizar el live comienza a bromear con sus compañeros y termina corriendo frente a la cámara.

Unos segundos bastaron para que sus miles de fanáticos descifraran el nuevo corte del idol:

Jungkook reveló que él ya se había afeitado la cabeza pero hasta antes del final del live, no había ninguna imagen de ello. Por otro lado, sus compañeros aún no han mostrado este ‘radical cambio de look’, incluso Jimin manifestó no querer mostrarse en público tras el corte de cabello.

Si quieres ver el preciso momento de su aparición, te lo compartimos a continuación:

¿Cuándo ingresará Jung Kook al servicio militar?

Según el comunicado de BigHitMusic será pronto, sin embargo aclararon que no brindarían una fecha exacta al público y pidieron privacidad para los artistas. En el anuncio oficial se hace un pedido a que no se aproximen a las distintas bases militares y también agradecen el continuo apoyo hacia ellos.

El anuncio llega luego de días que los medios de prensa coreana señalaran las fechas oficiales de ingreso de BTS al servicio militar. De acuerdo a lo indicado, RM y V ingresarían el 11 de diciembre y Jungkook y Jimin ingresarían juntos, un día luego, el 12 de diciembre. Con el ingreso de ellos 4 se finalizaría el ingreso de todo BTS al Ejército.

¿Cuándo regresa BTS del servicio militar?

Al momento, solo se sabe que BTS regresará en algún punto del 2025, ya que; deberán cumplir con el servicio militar de 18 meses, en el caso de Suga como trabajor público es de 21 meses. De acuerdo al último contrato que firmaron con HYBE, Bangtan Sonyeondan volverá a los reflectores tras finalizar el servicio militar obligatorio.

Fechas de enlistamiento de BTS y cuándo regresan

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM, Jimin, Jungkook y V ya se enlistaron pero las fechas de ingreso aún no son oficiales.

Se presume que RM y V ingresan el 11 de diciembre del 2023 y Jimin y Jungkook el 12 de diciembre del 2023.