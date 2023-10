Mientras BTS se encuentra en un anunciado descanso en el que están impulsado sus carreras como solistas y cumplimiento el servicio militar obligatorio, ARMY continúa esperando por el regreso de sus ídolos (Jungkook, Jimin, V, J-Hope, RM, Jin y Suga). Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda disfrutar de nuevo contenido de Bangtan y el K-pop . Recientemente, BigHit Music informó sobre el estreno del documental/concierto ‘Yet to come’. En los siguientes párrafos, te contamos todo lo que sabemos de su estreno.

Dónde ver BTS ‘Yet to Come’ in Busan: horarios y señal del concierto en vivo

¿Dónde ver Yet to come de BTS?

¡BTS llegó a Amazon Prime Video! El último concierto de Bangtan realizado en Busan será transmitido a través de la plataforma streaming de Amazon Prime Video manera global. Es así que los suscriptores del servicio podrán tener acceso al show, el cual tiene una duración de 103 minutos.

¿Cuándo se estrena Yet to Come de BTS vía streaming?

Yet to come de BTS estará disponible en Amazon Prime Video de manera global, el 9 de noviembre del 2023, a excepción de Japón, donde estará habilitado desde el 1 de diciembre del 2023.

Aquí te dejamos un pequeño fragmento del concierto:

Yet to come de BTS: desde Busan a los cines y el streaming

El concierto ‘Yet to come’ fue un evento gratuito realizado el 15 de octubre del 2022, en el Asiad Main Stadium en Busan, Corea del Sur. El show logró reunir alrededor de 50,000 fanáticos y fue transmitido de manera gratuita y global a través de WeVerse. Tras el exitoso resultado, se llevó el documental a cines bajo el nombre ‘Yet to come in cinemas’, lo cual transfería la experiencia del concierto en vivo a las salas del cine de todo el mundo, estrenándose a inicios de febrero del 2023 y recaudando más de 29 millones de dólares.

Casi un año luego, el show que se convirtió en el último concierto de BTS como agrupación, llega a una plataforma streaming como Amazon Primer Video.

¿Qué otros documentales de BTS puedes ver vía streaming?

¡Atención ARMY! Te compartimos otros documentales de BTS disponibles en distintas plataformas:

Bring the Soul: disponible en Netflix

BTS Permission to dance on stage LA: disponible en Disney +

Friendcation in the soop: disponible en Disney +

Suga: Road to D-DAY: disponible en Disney +

J-Hope in the box: disponible en Disney +

BTS, Global takeover: disponible en Apple TV

¿Qué es Yet to come de BTS?

‘Yet to Come’ es una canción del septeto surcoreano, la cual fue lanzada el 10 de junio de 2022 como el sencillo principal de su primer álbum antológico Proof. Musicalmente, pertenece al género alternative hip hop y su letra aborda la reflexión del grupo sobre su carrera desde 2013 y cómo miran al futuro.