A pesar de que se encuentran en un breve receso, BTS es uno de los artistas más populares en el mundo y sus fans crecen cada día más. Es por ello que las plataformas de streaming han ido sumando cada vez más contenido de ellos. Tal es el caso de Netflix, que acaba de anunciar la incorporación a su catálogo de “Bring the Soul”.

En “Bring the Soul”, podremos ver a V, Suga, Jungkook, Jimin, RM, J Hope y Jin durante la gira mundial “Love Yourself: Speak Yourself”, cuando ofrecieron conciertos en vivo entre los años 2018 y 2019. Sigue leyendo para saber todos los detalles de la llegada de esta película al streaming.

Sinopsis oficial

De acuerdo al anuncio oficial de Netflix, en “Bring the Soul” veremos: “Además de grandes momentos de sus multitudinarios shows en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York, el documental muestra en detalle las rutinas y conversaciones entre Jungkook, V, Jimin, Suga, Jun, RM y J-Hope”.

“¡El documental tiene todo lo que los fans del K-pop quieren saber! Los momentos de reflexión de sus ídolos, la preparación para sus presentaciones en vivo, las revelaciones de sus inseguridades y de aquello de lo que se sienten más orgullosos, e incluso algunos momentos en el gimnasio o arreglándose el pelo. Además, curiosidades sobre los cantantes y cómo es el proceso de las giras. Por supuesto no podían faltar las impresionantes escenas de sus actuaciones en vivo, que harán que todos bailen y canten mientras las ven”, promete la descripción oficial del lanzamiento.

¿Estás listo para verlo?

Fecha de estreno de “Bring the Soul” en Netflix

La película tuvo su estreno oficial en 2019, pero llegará al streaming recién este 2023. Los fans de BTS podrán ver “Bring the Soul” a partir del 10 de septiembre.

La buena noticia para los ‘Army’ de América Latina, es que la película llegará también con la opción del doblaje al español.

Sobre el director

“BTS: Bring the Soul” fue dirigido por Jun-Soo Park, quien también es responsable del documental de la gira “Break The Silence” (2020) y de los especiales: J-Hope - In The Box y SUGA: Road to D-Day. Estos dos últimos están disponibles en Disney+.