Jeon Jung Kook , integrante de BTS , anunció algo nuevo de su próximo material musical, Golden. Tras el comunicado oficial de BigHit Music sobre primer álbum en solitario, ARMY ha quedado impaciente por conocerse las canciones, fecha de lanzamiento y demás. Es así como se anunció que junto al lanzamiento del disco, Jung Kook dará un concierto gratis ‘Golden Live Stage’ en el que presentará su repertorio oficial como solista. A continuación, conoce el tracklist oficial de Golden, detalles del concierto gratutito y más.

Golden de Jungkook de BTS: ¿Cuándo y a qué hora estrena?

Según el comunicado oficial de BigHit Music, ‘Golden’ de Jung Kook será lanzado el viernes 3 de noviembre del 2023 a las 1pm (horario local de Corea del Sur). A continuación, te compartimos los distintos horarios dependiendo tu país de residencia:

País Fecha y horario México, El Salvador, Nicaragua y Honduras 2 de noviembre - 10pm Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 2 de noviembre - 11pm Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Paraguay 3 de noviembre - 12am Argentina, Chile, Brasil y Uruguay 3 de noviembre - 1am España 3 de noviembre - 6am

¿Cuántas canciones tiene Golden de Jungkook de BTS?

De acuerdo a lo comunicado, Golden contiene 11 canciones, incluidos sus éxitosos singles ‘Seven’ y ‘3D’. Dentro del disco tiene colaboraciones ya conocidas como Jack Harlow, Latto, y otras que no se esperaban como DJ Snake, Major Lazer, Ed Sheeran y Shawn Mendes. Lee aquí el tracklist oficial:

3D ft Jack Harlow

Seven ft Latto (Explicit version)

Yes or No

Please don’t change ft DJ Snake

Somebody

Shot glass of tears

Closer to you ft. Major Lazer

Standing next to you

Hate you

Too sad to dance

Seven ft. Latto (clean version)





Cabe resaltar que la colaboración con Shawn Mendes en ‘Hate You’ y Ed Sheeran en ‘Yes or No’ son con enfoques en producción, no directamente vocal como normalmente sucedería.

Jungkook de BTS EN VIVO: ¿Cuándo y dónde será el Golden Live Stage?

El pasado 9 de octubre, como parte de la campaña promocional, BigHit Music anunció que Jung Kook haría un concierto en solitario, al que llamaron ‘GOLDEN LIVE STAGE’, aquí presentará frente a army su nuevo álbum del mismo nombre junto a otros éxitos como Euphoria, Still with you y más.

De acuerdo a lo compartido, Golden Live On Stage tendrá lugar el 20 de noviembre en la Jangchung Arena en Seúl (Corea del Sur) . Sin embargo, asistir físicamente no será la única manera de presenciar el concierto, ya que se transmitirá en vivo.

Golden Live Stage: Horarios y cómo ver a Jung Kook de BTS, EN VIVO

Golden Live Stage será el 20 de noviembre a las 8 p.m. (KST, hora local de Corea del Sur) . Por otro lado, ¿quiénes pueden ver el material De acuerdo a lo anunciado por BigHit Music, el concierto será emitido por weverse de manera gratuita. Para ello solo deberás descargar el aplicativo, registrarte y estar atento/a las notificaciones, la transmisión será de manera global, así que considera la diferencia de horario para sintonizar el concierto a tiempo.

Si quieres seguir el Golden Live Stage EN VIVO, consulta y anota el horario adecuado según tu país:

País Fecha y horario México, El Salvador y Guatemala 21 de noviembre 5 am Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia 21 de noviembre 6 am Argentina, Uruguay y Brasil 21 de noviembre 7 am España 20 de noviembre 1pm

Fotos conceptuales de Golden