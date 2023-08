¡CONFIRMADO! Jisoo, integrante de Blackpink , hizo pública su relación sentimental con el actor Ahn Bo Hyun, este 3 de agosto del 2023. El anuncio oficil se dio a conocer luego que Dispatch reveló fotos de la pareja en el departamento de la popular cantante de K-pop . Tras esta revelación las agencias representantes de ambos artistas se pronunciaron.

Agencias se pronuncian y confirman relación de Jisoo y Ahn Bo Hyun

En el caso de YG Entertainment, representante de Jisoo, confirmaron la situación sentimental de la idol con las siguientes líneas: “Se están conociendo con sentimientos positivos. Estaríamos agradecidos si los miran con calidez”.

Por su parte, la agencia de Ahn Bo Hyun, FN Entertainment también se pronunció respecto al tema: “Se están conociendo”.

Se revelan fotos de Jisoo y Ahn Bo Hyun

Como comentamos anteriormente, el medio Dispatch captó a la joven pareja en las afueras del departamento de Jisoo, ubicado en Yong San, Corea del Sur. Estas imágenes fueron las que motivaron a que las agencias de los dos artistas se pronunciaran.

Jisoo y Ahn Bo Hyun confirman su relación | Foto: Dispatch

¿Quién es Ahn Bo Hyun?

Ahn Bo Hyun es un reconocido actor coreano con amplia experiencia en televisión, reconocido actualmente por su papel protagónico en “See you in my 19th life”.

El actor y modelo de 35 años ha participado en kdramas como “Descendientes del Sol”, “Yumi’s Cells” 1-2″, “My Name” e “Itaewon Class”. Sin embargo, su protagónico en See you in my 19th life, ha sido uno de sus papeles que lo han expuesto a la fama mundial.

Mira aquí el trailer del popular k-drama: