Kim Seok-Jin, integrante de BTS e intérprete de ‘Tuna’, es noticia alrededor del mundo nuevamente y no necesariamente por su carrera musical, sino por su promoción en el Ejército. El cantante se encuentra actualmente cursando el servicio militar en Corea del Sur como parte de su deber cívico con su país natal. Este 4 de diciembre del 2023, el modelo y idol cumplió 31 años de edad y para celebración del army, se anunció que había sido ascendido en el Ejército. A continuación, te contamos todo lo que sabemos al respecto.

¿Qué rango tiene Jin de BTS en el Ejército?

Jin de BTS ingresó al servicio militar el 13 de diciembre del 2022, es así que actualmente se encuentra en la última etapa del entrenamiento. Tras más de 350 días cumpliendo su deber como ciudadano surcoreano, el cantante y modelo ha sido ascendido por su buen desempeño y destaque en el proceso, como resultado ha obtenido el rango de sargento, antes de lo previsto.

Este fue el mensaje compartido por el integrante de BTS, agradeciendo a sus fans por sus saludos de cumpleaños y anunciando su ascenso:

Jin de BTS anuncia su ascenso en el Ejército y agradece al army por sus deseos de cumpleaños | Foto: weverse

¿Qué mensaje dedicó Jin de BTS a ARMY?

El idol agradeció los saludos de sus fanáticos por su cumpleaños y anunció oficialmente su ascenso:

“Hola, soy Jin

Muchas gracias por desearme un feliz cumpleaños. Siempre he disfrutado los en vivo con army en mis cumpleaños, desafortunadamente este año no es posible y eso es descorazonador. A pesar de que no pueden estar en persona conmigo, sepan que están conmigo en mi corazón.

Ya se cumplió un año desde que me uní al servicio militar. Todavía queda mucho tiempo pero estoy emocionado de al menos pasar un poco de tiempo con ustedes. Ah, y los otros miembros también se unirán al ejército jajaja voy a llorar pero espero que el tiempo pase rápido y podamos disfrutar de buenos momentos junto a los chicos y a ARMY.

Muchas gracias nuevamente por desearme un feliz cumpleaños. Volveré pronto.

Actualmente soy sargento KIm Seok Jin luego de un ascenso (antes de lo esperado) gracias a mi desempeño a lo largo de mi carrera militar. (Esto es importante).”

¿Cuándo Jin de BTS termina el servicio militar?

Jin de BTS tiene programado terminar el servicio militar el 12 de junio del 2024, previo al aniversario de Bangtan. Al momento aún le restan un promedio de 200 días de servicio, tiempo en el que los integrantes restantes (Jungkook, V, Jimin y RM) ingresarán al Ejército.

¿Cuándo regresa BTS a los escenarios?

Hasta el momento, los integrantes de Bangtan solo han señalado que regresarán para el 2025, ya que; deberán cumplir con el servicio militar de 18 meses, en el caso de Suga como trabajor público es de 21 meses.

Independientemente de cuándo hayan iniciado el servicio. BTS estará listo para volver al ruedo en el 2025, según lo promediado por el último contrato firmado con BigHitMusic.

Fechas de enlistamiento de BTS y cuándo regresan

Seok Jin se enlistó al ejército el 12 de diciembre del 2022 y se le daría de baja el 12 de junio del 2024

Jung Hoseok (J-Hope) se enlistó al ejército el 18 de abril del 2023 y se le daría de baja el 17 de octubre del 2024

Suga se enlistará al ejército el 22 de septiembre del 2023 y se le daría de baja el 21 de junio del 2025

RM, Jimin, Jungkook y V ya se enlistaron pero las fechas de ingreso aún no son oficiales.