Qué canal pasa los Premios Oscar 2023, en vivo y en directo

Este domingo 12 de marzo se realizará la 95.ª edición de los Premios Oscar 2023. El evento más importante del séptimo arte tendrá varios presentadores durante la noche (entre actores, directores y otras figuras del cine); no obstante, el principal será el famoso Jimmy Kimmel.

Asimismo, todos los nominados y celebridades de Hollywood estarán presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. También, Lenny Kravitz será el encargado de realizar un espectáculo musical en el segmento “In Memorian” que rinde homenaje a los actores y personajes del entretenimiento fallecidos en el 2022.

PREMIOS ÓSCAR 2023 EN VIVO: ¿DÓNDE VER LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA ONLINE Y EN DIRECTO?

La alfombra roja será emitida mediante el canal E!, aunque para la esperada gala el canal encargado en pasar los Premios Oscar en señal abierta será por la señal de Azteca 7, mientras que por cable por medio de TNT.

Por otro lado, si prefieres ver los Oscar 2023 online, HBO Max pone a disposición de sus usuarios en Latinoamérica la gala en vivo. Además, podrás seguir en directo la ceremonia a través de las redes sociales de La Academia y en su página oficial.

PREMIOS ÓSCAR 2023 EN VIVO: HORARIOS DE LOS PAÍSES

La edición 95 de los premios Oscar se llevará a cabo este domingo 12 de marzo desde Estados Unidos para definir a lo mejor de la temporada de cine:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (Florida): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Inglaterra: 1:00 a.m. del 13 de marzo

1:00 a.m. del 13 de marzo España: 2:00 a.m. del 13 de marzo

2:00 a.m. del 13 de marzo Francia: 2:00 a.m. del 13 de marzo

2:00 a.m. del 13 de marzo Italia: 2:00 a.m. del 13 de marzo

PREMIOS ÓSCAR 2023 EN VIVO: ¿QUIÉN ES LA ACTRIZ CON MÁS NOMINACIONES OSCARS?

Meryl Streep:

Posee 21 nominaciones a los Oscars. Como mejor actriz principal: La mujer del teniente francés (1982), La decisión de Sophie (1983), Silkwood (1984), Memorias de África (1986), Tallo de hierro (1988), Un grito en la oscuridad (1989), Postales desde el filo (1990), Los puentes de Madison (1995), Las cosas que importan (1998), Music of the Heart (1999), El diablo viste de Prada (2007), La duda (2008), Julie & Julia (2009), La dama de hierro (2011), Agosto: Condado de Osage (2013), Florence Foster Jenkins (2016), Los archivos del Pentágono (2017)

Como mejor actriz de reparto: The Deer Hunter (1979), Kramer vs Kramer (1980), Adaptation (2002), Into the Woods (2014)

Katharine Hepburn:

La estadounidense logró 12 nominaciones a los Premios Oscar como mejor actriz: Gloria de un día (1934), Sueños de juventud (1936), Historias de Filadelfia (1941), La mujer del año (1943), La reina africana (1952), Locuras de verano (1956), El farsante (1957), De repente, en el verano (1960), Larga jornada hacia la noche (1963), Adivina quién viene a cenar (1968), El león en invierno (1969), En el estanque dorado (1982).

Bette Davis:

Otras de las grandes divas del cine de Hollywood. Ruth Elizabeth Davis (1908-1989) acumuló 11 nominaciones a mejor actriz: Cautivo del deseo (1935), Peligrosa (1936), Jezabel (1939), Amarga victoria (1940), La carta (1941), La loba (1942), La extraña pasajera (1943), El Señor Skeffington (1945), Eva al desnudo (1951), La estrella (1953), ¿Qué pasó con Baby Jane? (1963)

Geraldine Page:

Nominada hasta en ocho ocasiones en diferentes categorías. Como mejor actriz: Verano y humo (1962), Dulce pájaro de juventud (1963), interiores (1979), Regreso a Bountiful (1986).

Como mejor actriz de reparto: Hondo (1954), Ya eres un gran chico (1967), Risas y lágrimas (1973), Sede de Poder (1985)

Glenn Close:

A pesar de sus papeles principales, la actriz estadounidense nunca pudo ganar un Oscar. Eso sí, acumula ocho nominaciones. A mejor actriz de reparto: El mundo según Garp (1983), Reencuentro (1984), El mejor (1985), Hillbilly, una elegía rural (2020).

A mejor actriz principal: Atracción fatal (1988), Las amistades peligrosas (1989), Albert Nobbs (2011), La buena esposa (2018)

.