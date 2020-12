Si bien era uno de los estrenos más esperados en el cine, la película live action “Mulán” llegó a la plataforma Disney+ debido a la pandemia de la COVID-19. Desde hace varios meses, con cada avance, se hablaba de la producción y de sus protagonistas, en especial de la actriz Liu Yifei, quien tiene la responsabilidad de dar vida a la heroína que “salvó a China”.

An Feng, nombre de nacimiento de Liu Yifei, nació en 1987 en Wuhan, China. Su padre era secretario de la embajada china en Francia y su madre artista. Cuando cumplió 10 años, sus padres se divorciaron y ella fue a vivir con su progenitora a Nueva York, donde adoptó el apellido Liu. A los 15 años ingresó a un colegio especializado en cine e interpretación en Pekín, este lugar fue su primera ventana artística.

En su carrera artística, Liu Yifei ha protagonizado títulos de ciencia ficción, acción y películas románticas. En Asia es conocida como “Fairy Sister”; sin embargo, con el estreno de “Mulán” en Latinoamérica, su nombre hará eco en la región.

En 2014 protagonizó “Outcast”, una coproducción china-estadounidense en la que participó al lado de Nicolas Cage y Hayden Christensen. Si bien su papel de la princesa Lian no fue muy reconocido, le permitió la tan ansiada internacionalización.

También ha actuado en títulos como “Hanson and the Beast”, “The Chinese Widow”, “Night Peacock” y muchas más, además de las series “The Love of Hypnosis”, “The Return of the Condor Heroes” y “Chinese Paladin”.

Liu Yifei, a la par de su carrera de actriz y modelo, también se ha desempeñado como cantante. En 2006 lanzó algunas canciones en japonés y, por si fuera poco, ahora se le puede escuchar en la banda sonora de “Mulán”, en la que también participó Christina Aguilera. Otro dato curioso es que tiene una canción llamada “Mayanoka no Door”, la cual fue seleccionada para el intro de “Powerpuff Girls Z”, versión anime de “La Chicas Superpoderosas”.

