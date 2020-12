Navidad y Año Nuevo: ¿Cuánto me pagarán si trabajo estos días feriados y no laborables? El 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados, por lo que corresponde la triple remuneración. El gobierno declaró el 24 y el 31 de diciembre como días no laborables compensables ¿Cómo se calcula su remuneración?