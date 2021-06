Netflix y Steven Spielberg limaron sus asperezas para empezar a realizar películas juntos. Aunque anteriormente realizaron colaboraciones espontáneas, ahora han llegado a un acuerdo para producir nuevas cintas por año, según informó Deadline. Como se recuerda, la compañía de streaming de la N roja lanzó The Trial of the Chicago 7, producida por Amblin (fundada por Spielberg) y dirigida por Aaron Sorkin, filme que obtuvo seis nominaciones al Oscar.

La alianza surgió luego de casi dos años después de que Spielberg criticó el modelo de la plataforma de Netflix, pues al no estrenar en cines no respetaba la ventana de distribución.

Esta unión de dos titanes coexistirá con la unión que tiene Spielberg con Universal Pictures. Esto quiere decir que, el cineasta hará algunos filmes para Universal y otros para Netflix, según detalló el citado medio.

Años anteriores, el director se mostró inconforme con la nominación de las producciones de Netflix a los Oscar, “Una vez que te comprometes a hacer un formato televisivo, eres una TV Movie. Si es una serie buena, te mereces un Emmy, pero no un Oscar. No creo que las películas que solo reciben calificaciones simbólicas en un par de cines durante menos de una semana deban optar a la nominación de un premio de la Academia de Cine”, afirmó Spielberg en ITV en 2018.

“En Amblin, contar historias será siempre el centro de todo lo que hacemos y, desde el primer momento en el que Ted y yo empezamos a hablar sobre una asociación, quedó claro que teníamos una oportunidad increíble de contar nuevas historias juntos y alcanzar al público de diferentes formas”, expresó Spielberg en un comunicado.

Ted Sarandos, CEO de Netflix, ha comentado lo siguiente sobre el director: “Spielberg es un creativo visionario y un líder y, como muchos otros por todo el mundo, mi crecimiento fue moldeado por sus personajes e historias memorables que son perdurables, inspiradoras y despertadoras”.

Ahora, no te pierdas el adelanto de West Side Story, el nuevo proyecto de Spielberg. El musical, protagonizado por Rachel Zegler y Ansel Elgort, se estrena en cines el 10 de diciembre.

