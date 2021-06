Los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp son capaces de mandar mensajes a cualquiera de sus contactos sin importar su ubicación, únicamente con una conexión a Internet.

Aunque la aplicación no permite enviar mensajes sin contenido alguno, existen muchos ‘trucos’ de WhatsApp como el escribir en itálica, subrayado o negrita. En esta ocasión te enseñaremos a mandar mensajes de manera “invisible”.

Enviar estos mensajes a través de WhatsApp no tiene una función en específico, pues, en realidad, no estás enviando nada. Se trata de caracteres transparentes que no podrán ser vistos por la otra persona, por lo que su fin es únicamente lúdico: para sorprender y bromear con tus amigos.

Existen aplicaciones para Apple y Android con las que, se supone, es posible enviar los mensajes “invisibles”, pero resulta una pérdida de tiempo y espacio en tu dispositivo. Abrir otras páginas que hacen lo mismo que las aplicaciones, también es inservible, lo único que necesitas hacer es seleccionar y copiar los siguientes caracteres: - - .

Lo que se encuentra entre guiones, en realidad, no está en blanco; simplemente son caracteres que tu dispositivo móvil no reconoce y por ende no generan imagen. En pocas palabras, sí hay algo, pero no lo puedes ver.

Ahora, puedes divertirte enviando mensajes “invisibles” a tus amigos y observa sus reacciones con este sencillo truco que sorprenderá a todos.

