La victoria de la selección peruana por 2-1 sobre Colombia en la Copa América 2021 le ha devuelto la tranquilidad al grupo. Luego de la goleada (4-0) sufrida ante Brasil, el equipo de Ricardo Gareca demostró una pequeña mejoría que le ha permitido sumar sus primeros tres puntos en el torneo continental. Sin embargo, aun hay muchas cosas por corregir y una de ellas es volver a terminar un partido con el arco en cero.

Al término del partido ante Colombia, todas las luces apuntaban al buen trabajo de Alexander Callens. No cabe duda que fue uno de los puntos más altos de la selección peruana: bien por arriba, atento en las coberturas, rápido, ordenado y con voz de mando. Algo que le faltaba a Perú en esa línea defensiva. Además, se complementó muy bien con Christian Ramos.

Alexander Callens frente a Luis Muriel. (AP Photo/Eraldo Peres)

A muchos les sorprendió ver a esta dupla Ramos – Callens. No es la primera vez que inician el partido como titulares en la selección peruana. En total, ambos estuvieron como titulares en 4 partidos. De estos encuentros, solo una vez Ricardo Gareca había apostado por esta dupla de centrales: fue en el empate 1-1 ante Estados Unidos jugado en octubre del 2018. Luego no se repitió esta pareja de centrales hasta el duelo ante Colombia.

El resultado fue positivo. Alexander Calles registró 7 despejes, 1 entrada, 1 intercepción, 6 recuperaciones, 38 toques de balón, 25 pases totales y 72% precisión de pases. Ramos por su parte, tuvo 25 toques, 18 pases, 1 falta recibida y 77,8% en precisión de pases. A pesar de todos estos números, la selección peruana volvió a encajar un gol.

EL ARCO BATIDO

A pesar de la victoria, no es un secreto que la selección peruana está pasando por un mal momento. En esta segunda atapa mundialista de Ricardo Gareca las cosas no vienen saliendo muy bien. Con la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la Blanquirroja ha perdido mucho peso ofensivo. A esto se le suma que tampoco la pasa bien en la zona defensiva. El técnico no ha podido encontrar a una pareja de centrales como la Christian Ramos – Alberto Rodríguez.

El arco de selección peruana se ha vuelto muy vulnerable. Pedro Gallese sigue realizando buenas actuaciones como ante Colombia. Pero son varias veces que lo están dejando desprotegido. Desde la victoria por 1-0 en el amistoso ante Brasil en noviembre del 2019, la blanquirroja no ha podido terminar un solo partido sin recibir goles. En total son 11 partidos consecutivos en los que Perú siempre recibió al menos un gol.

(Foto: Reuters)

Es la peor racha en todo el proceso de Ricardo Gareca. Lo máximo que había llegado la selección peruana fueron 7 partidos recibiendo al menos un gol: inició en el triunfo por 2-1 ante Ecuador en el 2016 hasta la victoria por 2-1 ante Uruguay por 2-1 que se jugó en marzo del 2017 . Luego el combinado nacional venció 1-0 a Paraguay en un amistoso cortando esa mala estadística.

PARTIDOS - FECHA RESULTADOS Amistoso (11/10/19) Uruguay 1-0 Perú Amistoso (15/10/19) Perú 1-1 Uruguay Amistoso (15/11/19) Colombia 1-0 Perú Eliminatorias (08/10/20) Paraguay 2-2 Perú Eliminatorias (13/10/20) Perú 2-4 Brasil Eliminatorias (13/11/20) Chile 2-0 Perú Eliminatorias (17/11/20) Perú 0-2 Argentina Eliminatorias (03/06/21) Perú 1-3 Colombia Eliminatorias (08/06/21) Ecuador 1-2 Perú Copa América (17/06/21) Brasil 4-0 Perú Copa América (20/06/21) Perú 2-1 Colombia

La selección peruana es, además, el equipo más goles ha recibido en las Eliminatorias junto a Bolivia con 14 tantos. Una cifra que preocupa y que ha generado más de una crítica. Las derrotas han puesto en la mira a los defensas de la blanquirroja quienes se han llevado casi todas las críticas. Sin embargo, no son los únicos culpables de que Perú encaje esa cantidad de goles.

País Partidos seguidos

recibiendo goles Último partido sin recibir goles Fecha Bolivia 20 Irák 0-0 Bolivia 20/11/2018 Venezuela 1 Colombia 0-0 Venezuela 17/06/2021 Ecuador 10 Ecuador 3-0 Trinidad y Tobago 14/11/2019 Colombia 1 Colombia 0-0 Venezuela 17/06/2021 Uruguay 2 Venezuela 0-0 Uruguay 8/06/2021 Paraguay 2 Uruguay 0-0 Paraguay 3/06/2021

EL OTRO PROBLEMA

“Es fundamental tener equilibrio defensivo. Es fundamental mantener la tranquilidad de no recibir goles. Eso es algo importante conseguir eso. Sobre todo, para una selección que ambiciona tener metas y que busca conseguir buenos resultados”, decía Ricardo Gareca en la previa del partido ante Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022.

Ese equilibrio defensivo del que hacía mención Ricardo Gareca no solo es exclusivo para sus defensas. Ese mensaje es para todo el grupo. Los goles que recibió la selección peruana son producto de lo mal que se ha defendido en los últimos partidos en todas las zonas del campo.

Ricardo Gareca ha buscado una estructura a nivel defensivo para hacer frente a la progresión del rival cuando ellos tienen el balón. Es ahí donde falla la selección peruana. No tiene la reorganización adecuada cuando pierde el balón. Solo muestra chispazos, pero hasta el momento no alcanza: le llegan por el centro, por las bandas, balones largos, por abajo y por arriba.

Los puntos más débiles de la selección peruana son sus laterales y el mediocampo. Los rivales ya conocen cómo juega el equipo de Ricardo Gareca y ejercen su presión, sobre todo por las bandas, volviendo ese sector el más vulnerable. Los peruanos en esta zona demuestran falencias en la marca y se les gana muy fácil solo con velocidad. Además, no la ayuda que brindan los volantes, tanto centrales como los que están por las bandas, no es suficiente.

Renato Tapia tuvo un trabajo sacrificado en el mediocampo. (AP Photo/Eraldo Peres)

Ante Colombia, André Carrillo y Christian Cueva realizaron ese ida y vuelta para ayudar Corzo y López; sin embargo, no fue suficiente porque la escuadra cafetera siempre pasó por ambas bandas. La buena actuación de los defensas centrales de la bicolor sumada a la mala racha por la que pasan los delanteros del equipo de Reinaldo Rueda, jugaron a favor de Perú.

En el mediocampo Renato Tapia es el único con vocación netamente defensiva. Su trabajo es muy sacrificado: se recoge entre los centrales y es el que intenta frenar los ataques de los rivales cuando algún sector del campo está desprotegido. Es el freno más importante de la selección peruana, pero hay partido donde sí necesita más ayuda de sus compañeros. Sobre todo, ante equipos con mayor jerarquía.

En esta Copa América 2021, Ricardo Gareca está buscando renovación en una selección con bajas importante y con jugadores que ya están a un paso del final de sus carreras. Ante Ecuador será un encuentro muy difícil. La consigna está en ganar y dejar el arco de Pedro Gallese invicto. Es la tarea pendiente.

Selección peruana: El equipo nacional le ganó a Colombia por primera vez con Ricardo Gareca en el banco de suplentes desde el 2015. (Foto: AFP)

