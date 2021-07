One Direction es tal vez de esos fenómenos musicales que aparecen de manera tan repentina como lo fue su separación. La boy band británica conformada por Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles que tuvo su origen en ‘The X Factor’ celebra -o celebraría- su aniversario número once, pero decidieron tomar rumbos diversos.

Lanzados a la fama tras ser eliminados del programa de canto, el quinteto fue catapultada hacia el éxito desde su primer sencillo en 2011: ‘What Makes You Beautiful’, que no tardó en escalar en las listas musicales de Irlanda y el Reino Unido. Sin embargo, el llegar a la cima tan rápido los condujo al agotamiento y anunciaron un descanso que no ha tenido retorno hasta el momento.

Liam Payne

29 de agosto de 1993. Confeso desafortunado del amor, de los más intrépidos de los muchachos y corredor olímpico truncado. Desde julio de 2016, anunció su carrera como solista con el sencillo ‘Strip That Down’. Había planeado el 2020 Tour para el año anterior, pero la pandemia truncó sus planes de momento.

Zayn Malik

12 de enero de 1993. Fanático de ‘Thriller’ de Michael Jackson y de N’Sync, de ascendencia musulmana no practicante y adicto a los tatuajes. Fue el primero en dar un paso al costado en ‘1D’ y desde entonces ha trabajado ya en dos discos, lo que le mereció algunos premios como independiente.

Louis Tomlinson

24 de diciembre de 1991. Tal vez uno de los más populares de la banda, fanático del fútbol, apareció de manera breve en la película ‘Fat Friends’, pero su gusto por Robbie Williams lo encaminó a la música. Fue juez invitado de ‘The X Factor’ en 2015, pero también anunció su propio sello discográfico hasta lanzar su primer álbum de estudio en 2019, luego de superar la pérdida de su madre.

Niall Horan

13 de setiembre de 1993. Además de buen cantante, excelente guitarrista, en algún momento quiso alcanzar la fama que tenía Justin Bieber por entonces. En 2016 saldría a la luz su primer sencillo en solitario: ‘This Town’. “Quería escribir canciones de diferentes lados o de alguien más mirando”, señaló sobre lo que sería su próximo gran trabajo.

Harry Styles

1 de febrero de 1994. Sin duda, al que mejor le ha ido en la música; el más carismático y querido por los fans. En algún momento pensó en estudiar Medicina o Derecho. ‘Sing of the Time’ sería su primer sencillo, en 2017, y desde entonces no ha parado de producir éxitos hasta el popular ‘Watermelon Sugar’ con el que escaló hasta la cima del Billboard Hot 100, además de otorgarle un Grammy como “mejor interpretación como solista pop”.

