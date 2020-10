El 10 de octubre de 1985 una leyenda del mundo del cine desapareció de este mundo. Orson Welles, director de clásicos como “Citizen Kane”, “Touch of Evil” y “The Magnificent Ambersons” murió de un inesperado ataque del corazón a los 70 años en su hogar en Los Ángeles, California.

Un veterano en la industria del teatro y la radio, así como un pionero en la historia del cine, Welles es recordado por su memorable adaptación radial de “La guerra de los mundos” de H.G. Welles. Emitida el 30 de octubre de 1938, su potente voz, así como el formato que imitaba los noticieros de la época, logró que muchos creyeran que la ficción era realidad: los marcianos venían a conquistar la Tierra.

Aunque aquejado por las críticas de aquellos que se creyeron engañados, la emisión elevó el estatus de Welles para ponerlo como un joven genio en ascenso. Para 1940 incursionó en el mundo del cine aliándose con el entonces poderoso estudio RKO para crear dos películas, la primera que sería su película debut “Citizen Kane” (1941), ahora considerado uno de los más grandes filmes de todos los tiempos.

La siguiente cinta de Welles fue “The Magnificent Ambersons” (1942), cuya desventurada producción causó que RKO rompiera su acuerdo con RKO, con el estudio encargándose de terminar la película cambiando la visión de Welles. En las siguientes décadas, Welles continuó trabajando dirigiendo películas como “The Stranger” (1946), “Macbeth” (1948), “Mr. Arkadin” (1955), “Touch of Evil” (1958) y “The Trial” (1962).

A la par también participó en varias producciones dirigidas por otros realizadores, como “The Third Man” (1949), “Moby Dick” (1956) y “The Roots of Heaven” (1958). La década de los 70 no fue particularmente grata para el legendario realizador, quien experimentó problemas de salud relacionados a su sobrepeso y monetarios.

Para cumplir sus deudas también participó de varios programas de televisión y publicidad, así como películas consideradas para niños como “The Muppets Movie” (1979) y “The Transformers: The Movie” (1986), lanzada un año después de su muerte, donde le dio la voz al villano Unicron.

En honor al influyente realizador, reunimos 10 de sus roles más icónicos.

