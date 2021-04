Los Premios Oscar 2021 ya están listos para emocionar a todos los fanáticos del cine. En dicha ceremonia, la cual se realizará el próximo 25 de abril, no solo estarán, como ya es costumbre, las personalidades más renombradas de la industria cinematográfica, sino que contará también con una puesta en escena para recordar.

Sin embargo, esta edición será especial por varios motivos. Entre ellos, por ejemplo, es que Netflix ha entrado con fuerza en el mundo de los premios en los últimos años, consiguiendo esta vez 35 nominaciones.

Su catálogo de candidaturas incluye “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” y “Crip Camp”, un documental sobre los derechos de los discapacitados respaldado por Higher Ground, entre otras producciones más.

Oscars 2021: ¿qué récord rompieron las mujeres para esta edición?

Setenta mujeres recibieron un total de 76 nominaciones, según la Academia, un récord para una sola edición. Además, por primera vez, dos mujeres, Emerald Fennell y Chloé Zhao, fueron nominadas en la categoría de Mejor Director.

¿En qué canal se podrá ver los Oscars 2021?

El evento se podrá ver desde los canales TNT (102 Movistar TV y 702 Claro) y TNT Series (103 Movistar TV y 612 Claro) en la región de Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se podrá ver bajo la señal ABC.

Horarios por países

Estados Unidos: 8:00 p.m (Hora del este)

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m

Argentina: 9:00 p.m

Brasil: 9:00 p.m

