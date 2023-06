La selección peruana dio la sorpresa y venció de visita a Corea del Sur por 1-0 en Busan. En un nuevo encuentro amistoso, el equipo dirigido por Juan Reynoso se comportó a la altura y logró un triunfo que sirve para ganar mayor confianza de cara al inicio de las Eliminatorias. Uno de los hechos resaltantes fue el gran nivel que mostró Paolo Guerrero.

El delantero de Racing mostró mucha movilidad y precisión en sus pases cuando buscó asociarse con sus compañeros. Además, se le vio en óptimo estado físico durante los 70 minutos que estuvo en la cancha.

“Gran triunfo. Hicimos un gran partido en un duelo muy parejo. Siempre ganar suma, hay que rescatar que el equipo se sintió capaz. Siempre que jugamos con Perú hay que dejar la vida”, señaló el ‘Depredador’ al finalizar el encuentro.

Asimismo, Paolo se refirió a su gran regreso con la ‘Bicolor’: “Agradecido con mi familia y con la gente de Perú que apoya a la selección. Me sentí bien. Hubiera querido hacer un gol. Hay una jugada que me pica mal la pelota, que es la que me centra el ‘Orejas’. Traté de controlarla pero no se pudo”.

Paolo Guerrero: cuándo fue la última vez que jugó por la selección peruana

Paolo jugó por última vez en la selección el 7 de octubre del 2021. En aquella ocasión, en un encuentro perteneciente a una nueva jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, el atacante estuvo 62 minutos en cancha en el triunfo de Perú por 2-0 ante Chile con tantos de Christian Cueva y Sergio Peña.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias 2026?

Las Eliminatorias para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026 empezarán a jugarse en Sudamérica en septiembre de este 2023. Se mantendrá el mismo formato de 18 jornadas y todos contra todos.

Alex Valera y su cabezazo que se fue a centímetros del arco coreano. Video: América