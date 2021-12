Xbox le ha puesto el camino difícil a PlayStation con su servicios de suscripción llamado Game Pass, que ha revolucionado la industria de los videojuegos. Los de Sony ya tienen una respuesta, al menos internamente, que según un reporte publicado por Bloomberg se llama Spartacus.

Como PlayStation busca competir directamente contra Game Pass, Spartacus sería una calca de este. Sin embargo, habrá algunas diferencias respecto al tipo de suscripciones disponibles. Contará con al menos tres tipos diferentes de suscripciones que tendrán distintos beneficios.

La primera suscripción, no tiene mucha novedad, pues tendrá los mismos beneficios que el actual PlayStation Plus. La segunda, incluirá estos beneficios y adicionará acceso a un catálogo más amplio de juegos de PS4 y PS5. Y finalmente, la tercera será la más parecida a Game Pass: incluirá los beneficios de PlayStation Plus y el streaming de videojuegos de PlayStation Now.

Por el momento, Sony no ha desmentido la existencia de este servicio. Sin embargo, sí se han manifestado algunas discrepancias por parte de exejecutivos de la compañía respecto a la viabilidad del modelo de negocio que tiene Game Pass.

Pero estas críticas no impiden este lanzamiento. Según Bloomberg, Spartacus estaría listo para la primavera de 2022 (hemisferio norte) por lo que su lanzamiento sería inminente. Así que tendríamos pronto una plataforma parecida a Netflix dedicada a videojuegos, de parte de Sony.

Como se sabe, los últimos números de Game Pass indican que este servicio cuenta con unos 18 millones de suscriptores. La membresía es de US$10 a US$15 mensuales, por lo que sus ganancias serían bastante altas. Además, este año ha ofrecido estrenos como “Forza Horizon 5″ y “Halo Infinite”.

