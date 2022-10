Hay clásicos en todo el mundo. Este fin de semana Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan y es considerado El Clásico, uno de los partidos más esperados no solo en el continente europeo sino también en el mundo. Es por ello que en esta nota te contaremos la razón y desde cuándo es que este encuentro entre ambos equipos de España, catalanes y madrileños, llevan este título conocido a lo largo del planeta.

POR QUÉ Y DESDE CUANDO SE LLAMA EL CLÁSICO BARCELONA VS. REAL MADRID

Sobre la fecha exacta del acuñamiento de El Clásico, el encuentro entre Real Madrid y Barcelona no tiene una fecha exacta que marque el inicio de la denominación.

Sin embargo, según la página de Apuestas Betfair el término se hizo popular en los primeros años de la década de los 2000.

Para cuando el famoso deportista Luís Figo se fichó por Real Madrid, el término ya se estaba siendo usado, siguió con Ronaldinho, luego con Lionel Messi en Barcelona, entonces el término El Clásico funcionó.

Hoy por hoy, escuchar El Clásico y no pensar en un enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, es imposible.

La razón por la que se llama El Clásico es por la rivalidad entre los madrileños y los catalanes, convirtiéndose en una de las competencias más importantes de la historia del fútbol mundial, por muchos capítulos y desencuentros en los últimos veinte años.

SOBRE BARCELONA VS. REAL MADRID

El encuentro entre los clubes deportivos de Barcelona y Real Madrid no podría pasar desapercibido en España y en el mundo. Son varios los hinchas que tienen ambos equipos en el país y alrededor del planeta, que muy difícilmente pocos le pondrían interés, ya que en ambos equipos destacan figuras del deporte que gozan de gran popularidad por su talento futbolístico.

Es por ello que este encuentro es importante para la fanaticada de Barcelona y Real Madrid, porque supone un clásico en donde ambos equipos miden sus fuerzas para poder salir victoriosos.

Sobre este encuentro se puede decir que Barcelona y Real Madrid llegan con los mismos puntos (22 acumulados hasta el momento), con la única diferencia de que el equipo catalán supera al madrileño en la tabla de posiciones por goles a favor y diferencia de goles. Ambos equipos llegan compartiendo el primer lugar de La Liga, por lo que se espera un encuentro emocionante.

Otro punto a tener en cuenta sobre este encuentro es que según las estimaciones y las probabilidades lanzadas por diversas plataformas de deporte y la analítica de Google en base a todos los comentarios y análisis que recoge, hay mayor probabilidad de que Real Madrid gane la contienda (42%), Barcelona pierda (32%) o que puedan empatar (26%).

Cuándo y a qué hora se desarrollará el partido entre Barcelona vs. Real Madrid

Este importante encuentro entre Barcelona y Real Madrid se realizará este domingo 16 de octubre a las 09:15 (hora peruana), en un encuentro deportivo que contará con una gran cobertura por la prensa deportiva y por los canales digitales de los principales medios de comunicación de todos los países en donde el fútbol cobra mayor importancia.

Por otro lado, en otros países, este encuentro se transmitirá en otros horarios por la diferencia de horarios que existe. Por ejemplo, en Los Ángeles, Estados Unidos, la disputa se dará a las 12:00 p.m., por otro lado, Barcelona y Real Madrid, en México, Estados Unidos (Texas), Ecuador y Colombia, podrán disfrutar del clásico a las 9:15 a.m. Así mismo, en Miami, Estados Unidos; Bolivia y Venezuela, el partido se dará a las 10:15 a.m. En Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil el encuentro podrá ser visto a las 11:15 a.m.

Cabe resaltar que oficialmente el partido entre Barcelona y Real Madrid se dará a las 4:15 p.m. en España.

Dónde se desarrollará el partido entre Barcelona vs. Real Madrid

La clásica batalla de Barcelona y Real Madrid se desarrollará en el Estadio Santiago Bernabéu, complejo que le pertenece al equipo madrileño que se encuentra situado en pleno paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España.

Sobre este gran complejo deportivo donde se disputará el partido de Barcelona y Real Madrid se puede decir mucho, como por ejemplo que es un recinto que se inauguró el 14 de diciembre de 1947 y su aforo actualmente es de 81.044 espectadores.

El Estadio Santiago Bernabéu está catalogado por la UEFA con la máxima distinción, es decir es considerado un “estadio de élite”, al que visitan millones de personas de todo el mundo cuando visitan España, convirtiéndose en uno de los principales atractivos de la ciudad española.

Cómo ver el partido entre Barcelona vs. Real Madrid

El partido entre Barcelona y Real Madrid se puede ver de manera presencial en el Estadio Santiago Bernabéu, adquiriendo una entrada para gozar en vivo, en directo y en primera persona uno de los encuentros más importantes del torneo europeo.

Sin embargo, quienes no viven en España, y se encuentran en la región de Sudamérica, como es el caso de Perú, el encuentro entre Barcelona y Real Madrid se podrá seguir vía DIRECTV Sports y DIRECTV Go.

Por otro lado, en España y otros países del continente europeo, el clásico entre Barcelona y Real Madrid será transmitido vía DAZN y Sky Sports.

Cabe precisar que estas no son las únicas formas de ver el partido entre Barcelona y Real Madrid, ya que diversos medios de comunicación transmitirán EN VIVO los detalles y el minuto a minuto de este importante encuentro deportivo.