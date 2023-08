En la escena musical peruana, la autodenominada “Faraona de la Cumbia” se ha situado como una de las principales referentes de la cumbia que pone a bailar al país desde hace más de 20 años, y a la vez la figura mediática que actualmente vive un expuesto drama familiar. Con su grupo, Marisol y “La Magia del Norte” celebró en Fiestas Patrias 2023 un nuevo aniversario de su exitosa carrera artística, y aprovechó la oportunidad para reconciliarse con su primogénito. Conoce qué pasó con la artista nacida en Chachapoyas, cuántos años tiene, y porqué fue tendencia tras hablar sobre su hijo llamado York.

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE MARISOL Y POR QUÉ MOTIVO SE VOLVIÓ TENDENCIA LUEGO DE CONTAR CÓMO ES LA RELACIÓN CON SU HIJO?

La popular y exitosa Marisol y su “Magia del Norte” cumplieron 2 décadas de trayectoria musical llevando sus canciones más representativas a lo largo y ancho del territorio nacional y también siendo partícipe de eventos en el extranjero.

Para tal efecto, decidió celebrar este acontecimiento con la celebración de un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, lugar donde el 28 de julio abrió su corazón para dirigirse a York, y dirigirle unas sensibles y emocionantes palabras a raíz de un hecho que se viralizó en redes sociales.

Nacida en Chachapoyas el 26/07 de 1980, Luisa Marisol Ramírez Vásquez actualmente tiene 43 años recién cumplidos, y se encuentra experimentado una etapa considerada como una de la más bonitas por parte de una mujer y madre, aunque a ella en un principio le chocó enterarse que su hijo se convertirá en padre próximamente.

El hecho vinculado a la “Faraona de la Cumbia” se volvió tendencia porque en diálogo con Verónica Linares para “La Linares” en YouTube confesó haber botado a York del hogar que compartían juntos tras conocer que embarazó a Elita Echegaray Rubio.

“Cuando me lo dijo, sentí que se me caía el corazón”, manifestó mientras contaba que el distanciamiento con su primogénito inició luego de un viaje que realizó a Estados Unidos para ver los trámites con respecto a la maestría que iba a estudiar.

Marisol continuó y dijo que “cuando yo regreso a Perú, él me dijo “mamá, quiero hablar contigo””, y con lágrimas en los ojos, ella le respondió “Ay York, no me digas”.

“No lo asimilo hasta ahora, me es difícil”, le confesó a “La Linares” justificando su decisión de dejar de brindarle apoyo para que asuma la responsabilidad que le corresponde junto a su pareja, Elita Echegaray, basado en decirle “que te costó esperarte un año más, terminas la maestría”.

Tras la abierta confesión de “La Faraona de la Cumbia”, se desataron una serie de críticas contra ella entre las cuales destaca la expresada por Giuliana Rengifo, pero casi 3 meses después de haberse enterado que será abuela por primera vez, usó el escenario del Parque de la Exposición donde celebró sus 20 años a lo grande, para amistarse y protagonizar un conmovedor momento con York en pleno concierto.

¿A QUÉ SE DEDICA EL HIJO DE MARISOL, QUIÉN ES Y CÓMO SE PRODUJO LA RECONCILIACIÓN ENTRE AMBOS DURANTE EL CONCIERTO POR SUS “20 AÑOS”?

La relación madre e hijo entre Luisa Marisol Ramírez Vásquez y York Núñez Ramírez pareció haberse quebrantado luego de la radical decisión tomada por la artista de cumbia entorno a la paternidad de su primogénito, sin embargo, el escenario y la tarima que tantas veces han compartido sirvió para que se produzca la anhelada reconciliación.

En pleno show musical, el hijo de Marisol, quien labora con ella en la orquesta como ingeniero de monitores, participó en la celebración por los “20 años” de carrera artística de su madre que se realizó el 28 de julio, y esta vez le tocó recibir palabras motivadoras, halagadoras, y de muy buenos deseos para el futuro.

“Serás el mejor padre del mundo y el mejor esposo del mundo”, le dijo visiblemente emocionada, y frente a un público que no dejaba de aplaudirla para finalmente sentenciar que “a veces hay que ser en la vida un poquito duros, pero es bueno, de verdad que es bueno”.

Cabe resaltar, que actualmente York Núñez Ramírez tiene 26 años, está enamorado de Elita Echegaray, y nació producto de la relación sentimental que su madre sostuvo con el también músico, George Núñez, quien radica en Estados Unidos.

Asimismo, hay que resaltar que el primogénito de Marisol es dueño y administrador del estudio de grabación, Fara Records, ubicado en Chiclayo, y además durante su camino dentro de la industria, fue guitarrista de Agua Bella, y sonidista de la orquesta que lidera Tony Rosado.

¿QUIÉN ES Y DÓNDE TRABAJA ELITA ECHEGARAY, LA NUERA DE MARISOL?

El círculo y ambiente musical vinculado al entretenimiento suele generar que las personas inmersas en este mundo, finalmente terminen generando un acercamiento más allá de lo profesional.

Tal es el caso de York Núñez, el hijo mayor de Marisol, y Elita Echegaray Rubio, jóvenes que desarrollan diversas actividades en el ámbito artístico, pero terminaron conociéndose para formar una familia que se concretará con el nacimiento del bebé que ya tiene 6 meses de gestación.

La actual pareja del ingeniero de monitores de “Marisol y la Magia del Norte” trabaja desde el segundo semestre de 2022 como una de las voces principales de la Agrupación Lérida, y previamente le brindó todo su talento a la Agrupación Mareya.