Mañana, 21 de marzo, se enfrentan Perú y Nicaragua en un partido amistoso definido por la FIFA. Con motivo del encuentro, el panel de Exitosa Deportes tuvo una entrevista por llamada con el entrenador del equipo contrario, Marco Antonio Figueroa. Sin embargo, la entrevista culminó abruptamente tras un altercado con Gonzalo Núñez, a quien critican fuertemente en redes por su actuar.

¿Qué se dijeron Gonzalo Núñez y Marco Figueroa en entrevista?

La entrevista inició con el mejor de los ánimos, tanto el panel de Exitosa Deportes, como el entrenador de Nicaragua, Marco Figueroa, iniciaron hablando de lo mejor sobre lo que significan los partidos amistosos en el futbol y la importancia que tienen para definir estrategias de cara a las eliminatorias. Lamentablemente para los espectadores del programa, la conversación rápidamente se fue en picada cuando Gonzalo Núñez le preguntó al DT por su opinión sobre el amistoso que no se jugó entre Perú e Italia y que finalmente sería contra Nicaragua.

Debido a la forma en que Núñez formuló su pregunta, dando a entender que el país centroamericano era inferior al europeo, el chileno se la tomó a mal. “En la eliminatoria mundialista para Perú le toca jugar con Chile, Paraguay, Uruguay y creo que el área de Concacaf está mucho más cerca en ese sentido que los europeos”, dijo. “Así que yo no comparto mucho tu opinión”.

Inmediatamente, comenzó un rápido intercambio de palabras entre ambos, en el que Núñez seguía dando a entender que la selección nicaragüense se encontraba en un nivel inferior, desencadenando así en que el DT de Nicaragua le dijera a Núñez que “es fácil agarrar un micrófono y hablar”. Ante esta respuesta el presentador no se quedó callado y respondió que, en realidad muchos lo intentan y no lo saben hacer. Pero solo recibió un “tú eres uno de esos” por parte del entrenador.

“Si estás mirando como menos a la selección de Nicaragua es porque no la has estudiado, no me conoces a mí como técnico, no conoces el proceso que llevamos y si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te digo que estás totalmente equivocado”. Núñez solo atinó a decir que en las apuestas Perú estaba sobre su contrincante.

Así continuó la conversación hasta que el DT preguntó si no podía llamarlo otra persona, generando una mayor molesta en Núñez quien no dudó en insultarlo y dar por concluida la entrevista.

#Vergüenza‼️



Gonzalo Nuñez maltrata e insulta en vivo a Marco Figueroa, entrenador de la selección de Nicaragua mientras uno de sus patéticos chupes del costado, le aplaude. ¿Qué espera @exitosape para cancelar este programa? Hay personas que no deberían tener un micrófono cerca pic.twitter.com/fmkXhf20vt — La Salita del SIN 🇵🇪 (@LaSalitadelSin) March 22, 2024

¿Cuál fue la reacción de las redes ante lo dicho por Gonzalo Núñez?

Gonzalo Núñez es un personaje conocido por estar presente en este tipo de situaciones durante sus programas. Así que el clip donde insulta a Marco Figueroa rápidamente se volvió viral. A través de comentarios, la audiencia hace un llamado a Exitosa para que o cierre el programa o, por lo menos, saquen a Núñez del aire. Asimismo, hay quienes hacen llamados a otras instituciones para que revisen el contenido que se comparte a través de este programa.

Curiosamente, también hay quienes, sin defender al presentador, recalcan que el entrenador de Nicaragua también menospreció en cierta manera la labor del popular “castor”.