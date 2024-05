El Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 culminó este lunes 27 de mayo con Universitario de Deportes como ganador. Ahora, los equipos peruanos tendrán un breve periodo de pausa en lo que se desarrolla la Copa América 2024. Es el momento perfecto para que las escuadras nacionales replanteen estrategias y evalúen a sus jugadores. Es en este contexto que el conocido comentarista deportivo Diego Rebagliati tuvo una peculiar recomendación para Sporting Cristal que involucra a dos conocidos jugadores.

¿Qué recomendó Diego Rebagliati a Sporting Cristal?

Cristal quedó en el segundo lugar del Torneo Apertura 2024 tras no poder anotar una mayor cantidad de goles ante su último rival, Comerciantes Unidos. Al parecer, uno de los principales problemas de los ‘celestes’ que su técnico, Enderson Moreira, no cuenta con muchas opciones a la hora de rotar sus jugadores durante los partidos. A esta situación incluso se le suma la reciente lesión del capitán del equipo, Yoshimar Yotún.

Teniendo en cuenta que el Torneo Clausura de este año no tarda en llegar, es evidente que Sporting Cristal necesita un jugador importante para reemplazar a su líder. Es entonces que Diego Rebagliati sorprendió a los seguidores del fútbol peruano al recomendar un jugador que durante su carrera se ha visto envuelto en algunas polémicas, desatando un debate en redes sociales.

Durante la última emisión de su programa de YouTube, ‘D&T’, el comentarista deportivo presentó a Christian Cueva como una opción de reemplazo para ‘Yoshi’. El popular ‘Aladino’ se encuentra sin equipo actualmente y entrenando en la Videna bajo la dirección del comando técnico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por lo que estaría libre para fichar por un equipo nacional.

¿Por qué Diego Rebagliati recomendó a Christian Cueva como reemplazo de Yoshimar Yotún?

El periodista deportivo se explayó un poco tratando de explicar por qué Christian Cueva no es una mala opción de fichaje para Sporting Cristal y cómo es que podría fácilmente reemplazar a Yoshimar Yotún.

“Ya dije ayer en ‘Después de Todo’ que no me parecía una locura si es cierto lo que dice Fossati, respecto a como está físicamente (refiriéndose a Cueva)”, comentó. “Cristal necesita reemplazar a Yotún y no va a ser fácil, es cierto que puedes conseguir un extranjero, pero con un peruano mejor”.

Posteriormente, se refirió al tema económico, resaltando que no sabe cuánto dinero Cristal podría ofrecerle y mucho menos cuánto requeriría ‘Aladino’. Por último, tuvo unas palabras respecto a la personalidad de Cueva y cómo es que el la abordaría, recordando sus épocas como gerente deportivo.

“Siempre decía ‘quiero un perfil de jugador, pero algún jodido me tengo que llevar’”, inició. “No puedo pretender que todos los jugadores sean el novio ideal, alguno complicado tengo y debo tener la capacidad de manejarlo”.