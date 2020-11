Portugal vs. Andorra EN VIVO | Cristiano Ronaldo y compañía vuelven a la carga este miércoles 11 de noviembre en el partido amistoso que la escuadra lusa disputará en el marco en el marco de la fecha FIFA. El encuentro comenzará a las 2: 45 p.m. (hora peruana / 7:45 p.m. hora portuguesa) y tendrá como escenario el Estadio do Sport Lisboa e Benfica (Da Luz), en Lisboa.

El choque será transmitido EN DIRECTO por el canal DirecTV Sports, aunque las incidencias ONLINE podrás seguirla en esta misma nota de El Comercio, que también te presentará los goles y las mejores jugadas de Cristiano Ronaldo.

Portugal se prepara para disputar sus próximos dos compromisos oficiales por la UEFA Nations League; el sábado 14 contra Francia (local) y el martes 17 ante Croacia (visita). La escuadra lusa lidera el Grupo 3 de la Liga A con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.

Cristiano Ronaldo, la figura portuguesa, estaba en duda para el partido tras el golpe que sufrió en el tobillo derecho en el partido Juventus vs Lazio (1-1) por la Serie A. No obstante, el ‘comandante’ se recuperó rápidamente e incluso completó la jornada de entrenamientos del martes, por lo que su presencia en el duelo amistoso no supone ningún riesgo.

Andorra, colero del Grupo 1 de la Liga D con solo dos puntos, jugará el sábado 14 ante Malta y el martes 17 ante Letonia, en dos partidos claves en los que deberá sumar la mayor cantidad de unidades para salir de esa incómoda posición.

¿Podrá la humilde escuadra andorrana tumbarse a la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bernardo Silva y Bruno Fernandes? Eso lo sabremos este miércoles 11 de noviembre.

Portugal vs. Andorra EN VIVO: horarios del partido

1:45 p.m. | México

| México 2:45 p.m. | Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York), Panamá, Perú

| Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York), Panamá, Perú 3:45 p.m. | Bolivia, Venezuela

| Bolivia, Venezuela 4:45 p.m . | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay

. | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 8:45 p.m. | España, Holanda

Portugal vs. Andorra EN VIVO | canal que transmite

Argentina : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Brasil : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Colombia : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Chile : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Ecuador : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Perú : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Uruguay : DirecTV Sports

: DirecTV Sports Venezuela: DirecTV Sports

Portugal vs. Andorra EN VIVO: cómo seguirlo ONLINE

Las incidencias online del partido amistoso de fecha FIFA entre Portugal vs. Andorra podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.

