En una reciente aparición en el programa de YouTube de Giancarlo Granda, Abel Lobatón, exfutbolista y conocido por su relación pasada con Melissa Klug, envió un mensaje directo y humorístico a Jefferson Farfán para que este lo invite a su programa. En la siguiente nota te contaremos todos los detalles que debes conocer al respecto.

CUÁL FUE EL MENSAJE DE ABEL LOBATÓN A JEFFERSON FARFÁN PARA QUE LO INVITE A SU PROGRAMA

En una reciente aparición en el programa de YouTube de Giancarlo Granda, Abel Lobatón, exfutbolista y expareja de Melissa Klug, se tomó un momento para aclarar algunos puntos sobre su relación pasada. Granda mencionó que Lobatón había estado con una persona muy pública, refiriéndose a Klug. Sin embargo, Lobatón rápidamente corrigió la afirmación diciendo que era él quien era la figura pública durante su relación con Melissa, insinuando que Klug no era conocida en ese entonces. Esta corrección resalta cómo Lobatón percibe su influencia y notoriedad en comparación con la de su expareja en el pasado.

Posteriormente, Granda cambió de tema y le preguntó a Lobatón sobre su relación con Jefferson Farfán, quien fue la pareja de Melissa Klug después de su ruptura con Lobatón. Ante esta consulta, Lobatón respondió de manera amigable y sin resentimientos, afirmando que nunca ha tenido problemas con Farfán. Su respuesta reflejó una actitud conciliadora y abierta, dejando en claro que no existe animosidad entre ellos a pesar de su conexión común con Klug.

Lo más destacado de la conversación fue el comentario humorístico de Lobatón respecto a una posible invitación al programa de Jefferson Farfán. Aprovechando el momento, Lobatón expresó con un tono jocoso que está esperando que Farfán lo invite a su programa. Mencionó que le gustaría saber cómo es el programa, cuánto le pagarían por participar y concluyó con una risa, mostrando una actitud relajada y abierta a la colaboración.

CUÁLES SON LOS PADRES DE LOS HIJOS DE MELISSA KLUG

A continuación, te mostraremos cuáles son los padres de los hijos de Melissa Klug:

Raúl Marquina

Melissa Klug salió embarazada por primera vez cuando tenía solo 14 años, dando a luz a Gianella Marquina, fruto de la relación que tenía con el ahora empresario Raúl Marquina.

Al ser tan joven, intentó ocultar su embarazo, llegando al punto de utilizar una faja para que nadie lo note durante la celebración de su quinceañero.

Durante esos años, Melissa aún se encontraba en el colegio y se vio obligada a retirarse y terminar sus estudios en un centro no escolarizado.

Abel Lobatón

Años más tarde, Melissa iniciaría una relación sentimental con el exfutbolista Abel Lobatón, con quien tuvo dos hijas, Samahara y Melissa.

La ‘Blanca de Chucuito’ reveló que la relación con el ‘Murciélago’ inició en el año 2000 y duró solo unos años, pero llegó a su fin debido a la distancia generada por los constantes viajes del deportista. Actualmente, ambos han revelado que llevan una gran relación como padres de sus hijas.

Jefferson Farfán

La relación que hizo conocida a Melissa Klug fue la que tuvo con el exseleccionado peruano, Jefferson Agustín Farfán, con quien tiene dos hijos, Adriano y Jeremy.

El romance entre la ‘Foquita’ y la Klug terminó en malos términos con acusaciones de infidelidad de por medio y a pesar de haber pasado varios años, siguen en constantes denuncias de parte de ambos.

Jesús Barco

A sus 39 años, Melissa Klug se encuentra nuevamente en la dulce espera de su actual pareja, el futbolista Jesús Barco.

La relación entre ellos nació en el año 2020 y están comprometidos y con planes de casarse, por lo pronto están en la espera de ampliar la familia.

¿CUÁNTA PLATA GANÓ JEFFERSON FARFÁN POR EL GOLAZO CON EL TACO QUE LE HIZO A UNIVERSITARIO?

Jefferson Farfán, exjugador del club Alianza Lima, reveló en su programa de YouTube “Enfocados” cuánto dinero ganó en un fin de semana después de anotarle un gol memorable a Universitario de Deportes.

Según sus declaraciones, tras marcar ese gol de taco contra su eterno rival, Farfán habría obtenido una suma de hasta ocho mil soles.

El jugador destacó que en aquel entonces, esa cantidad representaba una suma considerable, casi como un tesoro, subrayando el impacto económico de su logro deportivo.

Farfán, quien tuvo dos etapas en Alianza Lima, recordó este acontecimiento durante su carrera futbolística.

CÓMO REACCIONÓ JEFFERSON FARFÁN TRAS PREGUNTARLE POR MELISSA KLUG Y YAHAIRA PLASENCIA

Linares le preguntó a Farfán sobre Plasencia. No obstante, Jefferson fue contundente con su respuesta: “No hablo”. Luego, la periodista le comentó que entrevistó a la salsera y tampoco quiso referirse a él. “Qué bueno”, dijo el exAlianza Lima.

Asimismo, Verónica le consultó por Melissa y los problemas que tuvo con ella en los últimos días. La ‘Foquita’ no dudó en negarse nuevamente a responder. “[Sobre ella hablo] menos, no no. “No sé [si ‘Cuto’ Guadalupe es su amigo], seguro, no sé, no hablo. No importa”.