La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado las medidas que se tomarán ante el cese del servicio del Corredor Morado, una de las principales rutas de transporte en la ciudad. ¿Cuáles son las líneas que cubrirán esta ruta? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber.

CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE QUE CUBRIRÁN LA RUTA SJL - AV. BRASIL ANTE EL CESE DEL CORREDOR MORADO

Ante el cese del servicio del Corredor Morado debido a la imposibilidad de pago de la deuda millonaria por parte del Estado peruano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado medidas temporales para cubrir la ruta que va desde San Juan de Lurigancho hasta la avenida Brasil.

En un comunicado emitido el viernes 1 de marzo, la ATU autorizará temporalmente a buses formales para atender la demanda de esta ruta específica. Además, se contratará personal para ubicarse en cada paradero del Corredor Morado y orientar a los pasajeros sobre las nuevas opciones de transporte disponibles.

Las líneas de transporte que cubrirán la ruta de San Juan de Lurigancho a la avenida Brasil, en reemplazo del Corredor Morado, serán determinados buses formales autorizados temporalmente por la ATU.

Para cubrir la demanda en la ruta del Corredor Morado, algunas empresas como La 50, el consorcio Roma, Huáscar S.A. y Próceres se han comprometido a proporcionar sus servicios de transporte. Estas compañías aseguran que realizarán recorridos completos a lo largo de la avenida Próceres de la Independencia y Abancay, con el objetivo de extender su cobertura hasta la avenida Brasil.

Estas medidas se implementan mientras se estudia un proyecto de ley en el Parlamento y se resuelve la situación contractual con las empresas concesionarias del corredor. Por tanto, la ATU ha tomado la decisión de garantizar la continuidad del servicio de transporte público en esta ruta clave, utilizando buses formales como solución provisional.

Sin embargo, los representantes del Corredor Morado expresaron su descontento tras una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, anunciando que iniciarán una vía arbitral para exigir el pago que les corresponde. Ratificaron que la suspensión del servicio será efectiva a partir del próximo lunes 4 de marzo.

Esto plantea incertidumbre sobre el futuro del servicio y resalta la urgencia de encontrar soluciones tanto para los usuarios como para las empresas afectadas por la deuda millonaria

¿TODOS LOS CORREDORES SE SUMARÁN A LA PARALIZACIÓN DEL CORREDOR MORADO?

Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, anunció que las unidades de transporte urbano de la empresa dejarán de funcionar desde el lunes 04 de marzo. También señaló que los corredores Azul y Rojo serían los próximos en dejar de operar este mes.

Esto se da luego que la empresa concesionaria no llegue a ningún acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pues la indemnización de S/ 300 millones que debe pagarles la ATU es para todos los corredores, no solo el Corredor Morado.

De acuerdo al representante, actualmente, los operadores de corredores complementarios, no tienen cómo mantener dicha deuda que vienen refinanciando desde hace varios años. Asimismo, señaló que José Arista, ministro de Economía, es quien pone la traba para el desembolso que nadie quiere asumir.

“Tengo entendido que estaban presentando un comunicado en el que ellos paralizan la siguiente semana a la nuestra. El día 11 de marzo, ellos también están paralizando su operación. Por los mismos motivos. Nosotros cargamos una mochila de deudas financieras por la adquisición de buses que nos hicieron comprar”, dijo Hermoza a Canal N.

¿POR QUÉ DEJARÍA DE FUNCIONAR EL SERVICIO DEL CORREDOR MORADO?

Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, brindó una entrevista a Exitosa, donde reveló que más de 100 mil usuarios se verán perjudicados por la paralización de este servicio y 3 mil familias dejarían de recibir ingresos formales debido a que se quedarán sin trabajo. Por ello, la empresa de transporte lanzó un comunicado dando a conocer la detención de estos buses, pese a que ya dejaron de operar el servicio troncal 409.

“A pesar de los esfuerzos de la actual gestión de ATU en cuanto a la segregación de los carriles exclusivos de solo bus, así como las acciones de fiscalización que se han venido dando de manera sostenida han venido dando resultados, pero estas acciones son insuficientes con respecto al pago que debe realizarse semanalmente a los operadores el cual se encuentra actualmente alrededor del 65% de lo que debería abonársenos”, señaló.

Asimismo, sostuvo que este servicio, que ayuda a muchos limeños a llegar a sus destinos, pararía sus operaciones si la ATU no logra cancelar los 300 millones de soles que tienen como deuda con los corredores complementarios debido a que no fiscalizaron las rutas convencionales por lo que esto causaba una competencia desleal.

“El problema acá surgió porque no se cumplió con fiscalización de las rutas convencionales, no se retiraron aquellas que realizaban competencia desleal (...), es una situación que se mantuvieron durante años. Antes éramos cuatro operadores y teníamos 280 buses y ahora solo contamos con dos operadores y 150 buses. La Autoridad sabía que la flota caía mes a mes y no tomaba ninguna acción, es un acto negligente”, mencionó.

“Desde que operamos desde el 2016 a la fecha, nunca nos hemos reunido con un ministro de Transportes ni un viceministro. Yo no entiendo la posición del Ministerio de Economía que nos pone trabas, ellos no tienen por qué interpretar nada del contrato, deberían dar la viabilidad y que con ese dinero se compren más unidades y se pague deuda financiera como se acordó con la ATU”, agregó para dicho medio.