Este viernes 26 de julio se llevará a cabo la tercera fecha del Torneo Clausura 2024, en la cual se enfrentarán Universitario de Deportes y Alianza Lima. Se pudo conocer que para este nuevo clásico del fútbol peruano el Estadio Monumental de Ate tendrá las cuatro tribunas llenas, siendo una ventaja a favor para la ‘U’. Precisamente, Movistar TV se refirió sobre la transmisión que realizará GOLPERU para el partido entre cremas y blanquiazules. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MOVISTAR TV SOBRE LA TRANSMISIÓN DE GOLPERU EN EL CLÁSICO?

Movistar TV anunció mediante sus plataformas que sus clientes podrán disfrutar este viernes 26 de julio de un nuevo clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la señal de GOLPERU (canal 14 y 714 HD) a partir de las 8:30 p. m. (horario peruano). Asimismo, los hinchas podrán mirar en vivo por la plataforma de streaming Movistar TV APP, disponible para App Store y Android, totalmente gratis. Es importante mencionar que la Liga 1 Max no cuenta con los derechos para los partidos que juegue de local el plantel de Fabian Bustos.

¿CUÁL ES LA POSIBLE ALINEACIÓN DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES Y ALIANZA LIMA?

Universitario de Deportes

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Alex Valera

Alianza Lima

Ángelo Campos; Renzo Garcés, Erick Noriega, Carlos Zambrano; Adrián Arregui, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez, Franco Zanelatto, Juan Pablo Freytes; Cecilio Waterman y Hernán Barcos

¿A QUÉ HORA VER EL PARTIDO ENTRE UNIVERSITARIO VS. ALIANZA LIMA?

Aquí te presentamos los horarios por países para que no te pierdas de este clásico entre la ‘U’ y Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate:

Perú 8:30 p.m.

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

Chile 9:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Paraguay 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

HISTORIAL ENTRE UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA?

A continuación, te presentamos los últimos diez duelos que tuvieron ambos equipos:

Alianza Lima 0-1 Universitario

Alianza Lima 0-2 Universitario

Universitario 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 0-0 Universitario

Universitario 1-2 Alianza Lima

Alianza Lima 0-2 Universitario

Universitario 1-4 Alianza Lima

Universitario 1-2 Alianza Lima

Universitario 2-0 Alianza Lima

Universitario 1-0 Alianza Lima

¿QUÉ DIJO CHRISTOFER GONZÁLES SOBRE SU FUTURO EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Desde que inicio el Torneo Clausura, Christofer Gonzáles no ha podido sumar minutos con Universitario de Deportes y tampoco apareció en la lista de convocados de Fabian Bustos, por lo que el motivo sería netamente técnico ya que al parecer vendría entrenando con normalidad y no tendría ninguna lesión. Ante ello, el futbolista peruano fue captado en su auto donde no dudo en pronunciarse sobre los múltiples rumores que vienen surgiendo en torno a su fututo con la ‘U’.

“Todo muy bien, no se preocupen. Ya llegará el momento donde me toque hablar con todos ustedes. Chau, que estén bien, cuídense mucho”, dijo para Tv Perú Deportes con una sonrisa. Como se sabe, se viene especulando que el técnico crema ya no tendría en sus planes al futbolista de 31 años a causa de su bajo rendimiento, pues solo ha jugado 15 partidos, donde no anotó y tampoco dio asistencias.

¿CUÁNDO FINALIZA EL CONTRATO DE CHRISTOFER GONZÁLES CON UNIVERSITARIO DE DEPORTES?

Después de llevar su fútbol al extranjero, Christofer Gonzáles regresó a Universitario de Deportes para su centenario y para firmar contrato hasta diciembre del 2026. A pesar que el popular ‘Canchita’ no la viene pasando bien futbolísticamente, todavía tiene chances de demostrar el técnico argentino su buen desempeño para que pueda ser tomado en cuenta.

