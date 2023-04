Piero Quispe es el actual volante del club Universitario de Deportes, quién recientemente se presentó en una entrevista en el programa deportivo ‘Cojo y manco’ donde declaró ciertos detalles que involucrarían al ex DT de los ‘Cremas’ Ángel David Comizzo; sobre difícil situación que atravesó. Ante esto, el DT argentino respondió.

Piero Quispe se ha ganado el cariño de toda la hinchada merengue por su desenvolvimiento y garra ante el equipo de Ate, pero ahora confesó que tuvo intenciones de salir de la institución merengue.

Esto lo hizo saber en el programa ‘Cojo y Manco’, cuando en la entrevista que tuvo con Reimond Manco y Horacio Zimmerman reveló que esto se dio por culpa del ex DT Ángel Comizzo.

¿QUÉ DIJO COMIZZO ANTE LAS DECLARACIONES DE PIERO QUISPE?

Primero, el volante crema afirmó que no tuvo una buena relación con el estratega argentino, y no solo ello, sino que todo explotó porque este lo obligó a él y otros jóvenes a vivir en Campomar sin salir para ver a su familia, algo que no hacía con el primer equipo.

“Lo lamento por Piero. Lo lamento mucho por él. Christian (Flores) dormía con Piero, habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a Ruidíaz, a Antonio Gonzáles, Guastavino, Olascuaga, Christofer Gonzáles y otros más que me ha tocado dirigir. Sería bueno que ustedes levanten opiniones y notas de jugadores que han pasado por mis manos para que vean cómo me manejo yo, cómo soy. Eso sería bueno”, declaró Comizzo en conferencia de prensa.

Asimismo, Ángel David Comizzo agregó: “Me han lastimado en lo profesional, tengo familia. Las difamaciones no son baratas, cuestan caras. Veremos cómo va a seguir esto. Lo lamento por él, me da pena”.

¿QUÉ DECLARÓ PIERO QUISPE?

Piero Quispe indicó que Ángel Comizzo lo hizo vivir nueve meses en Campo Mar. Según él, el DT argentino fue la persona que pidió que él y nueve jugadores más vivan en el lugar de entrenamiento de la ‘U’ durante la pandemia.

“Te sentías mal, porque te bajoneabas porque te sentías menos que ellos (los grandes). A mí no me gustaría que un chico de una categoría menor que yo, porque es feo, es incómodo, no ves a tu familia. Justo en ese tiempo no me hacía jugar y me sentía mal. Siempre la llamaba a mi mamá, casi llorando, porque quería el amor de ellos porque estaba solo con un amigo”, declaró Quispe en ‘Cojo y Manco’.

“A él le gustaba que los chicos se queden en Campo Mar. Es más yo hablé con mi representante y le dije que me quería ir de la ‘U’ porque me sentía mal”, acotó el actual volante de Universitario.

Mira aquí la entrevista de Piero Quispe en ‘Cojo y Manco’: