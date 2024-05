El polémico comentario de Leao Butrón sobre designación de árbitros para última fecha del Torneo Apertura

A solo pocas horas para que se lleve a cabo la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer los árbitros que se encargarán de impartir justicia en los partidos de este fin de semana. Ante ello, pese a que Alianza Lima quedó sin chances de obtener el primer título del año, Leao Butrón, salió a alertar a los hinchas de Sporting Cristal por la designación de los réferis y mandar una indirecta a Universitario de Deportes.

¿QUÉ DIJO LEAO BUTRÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS EN LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA?

Hace poco la Conar designó a los árbitros para los partidos de la última fecha del Torneo Apertura 2024, por lo que ha traído más de una polémica. De hecho, uno de los que no se quedó callado fue Leao Butrón que utilizó sus redes sociales para dejar entrever que Sporting Cristal será victima de un “robo” con la finalidad de beneficiar a Universitario de Deportes.

“Amigos celestes, después de ver la programación de árbitros para la última fecha, no me queda más que aconsejarles que no lleven relojes, billeteras, celulares, cadenas y todo lo que tenga valor, el robo se está cocinando y ya es descarado, más que las primeras fechas”, escribió.

Asimismo, el exportero de Alianza Lima volvió a encender el debate entre la afición a solo horas de conocer al campeón del torneo. Como se sabe, esta no es la primera vez que el exjugador de 47 años hace saber su disconformidad, pues en las primeras fechas denunció un posible favorecimiento a la ‘U’ debido a algunos fallos arbitrales.

¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁRBITROS PARA LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA?

Viernes 24/05

Cusco FC vs. Alianza Lima - Daniel Ureta (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

César Vallejo vs. Atlético Grau - Jonathan Zamora (20:30 horas/ estadio Mansiche de Trujillo / Liga 1 Max)

Sábado 25/05

Sport Huancayo vs. UTC - Edwin Ordóñez (11:00 horas/ estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

Universitario vs. Los Chankas - Jesús Cartagena (15:00 horas / Estadio Monumental de Lima / GOLPERU)

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal - Diego Haro (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / Liga 1 Max)

Deportivo Garcilaso vs. Melgar - Augusto Menéndez (Horario por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

Domingo 26/05

Alianza Atlético vs. Carlos A. Mannucci - Alejandro Villanueva (14:30 horas / estadio Campeones del 36 de Piura / Liga 1 Max)

Sport Boys vs. ADT - Kevin Ortega (15:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Lunes 27/05

Unión Comercio vs. Cienciano - Fernando Legario (14:30 horas / estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto / Liga 1 Max)