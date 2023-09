En el mes de septiembre, muchas familias europeas retoman sus rutinas laborales habituales, poniendo fin a la temporada de vacaciones de verano. A pesar que muchas personas aprovechan este corto tiempo para disfrutar en familia en casa o paseando, no todos se divierten de la misma manera.

Tal es el caso de una influencer española, quien publicó un vídeo viral de TikTok donde expresó el cansancio que sintió de estar rodeada a toda hora de su familia.

¿QUÉ DIJO LA MUJER ESPAÑOLA SOBRE SUS VACACIONES DE VERANO EN EUROPA?

A través de su cuenta de TikTok “Mami de tres”, la influencer conocida como Helena Fernandez, expresó las experiencias que vivió durante esta etapa de vacaciones de un mes al lado de su familia.

“Llevamos 30 días 24/7 juntos mi marido, los tres niños, el perro y yo y ya no nos soportamos entre nosotros”, manifestó la mujer, quien luego, con una voz sincera y a la vez denotando cansancio, confesó: “Ya no doy más de mí. Estamos saturados. En la vida real nunca estás 24/7 con alguien. Por eso hay tantos divorcios en septiembre”.

Helena también declaró que la situación por la cual atraviesa es inusual en su vida cotidiana, debido a que las diversas obligaciones que cada integrante tiene, provoca que todos se separen y cada uno tenga su espacio. En este sentido, la mujer confesó que la presión y el estrés que tiene se acumula en las vacaciones familiares.

“Necesito vacaciones de las vacaciones. Los quiero muchísimo, pero tengo hasta alergia. Mi cuerpo está exteriorizando lo que mi corazón y mi mente sienten”, expresó la tiktoker de Cataluña, quien suele usar su red social para compartir videos humorísticos sobre ser madre.

Incluso Helena llegó a confesar que estaba cansada de las voces de su familia y que hubo un momento en que empezó a molestarle los ladridos de su perro, como si fuera la primera vez que lo hace o no estaría acostumbrada de escucharlos. “No soporto ni el sonido de mi respiración, me molesta todo”, expresó.

Finalmente, Helena enfatizó en que necesitaba retomar su rutina laboral diaria y a volver a dedicar tiempo a su espacio personal, en los que mencionó algunos momentos cotidianos como su casa, su conexión a internet, su ducha, su sofá y su baño, según recoge Infobae.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LOS CIBERNAUTAS POR LAS DECLARACIONES DE LA TIKTOKER?

Las declaraciones de la madre dejó identificados a varios usuarios quienes también expresaron sus experiencias. A pesar del amor condicional que tienen hacia su familia, muchas veces algunos se sienten agotados por la intensidad de encontrarse juntos durante un tiempo largo al que se tiene acostumbrado. En ese sentido, varios de los cibernautas mostraron su empatía hacia la confesión de la autora del video viral.

Actualmente, el vídeo supera las 650 mil reproducciones en la plataforma de TikTok, además de pasar las 35 mil reacciones y miles de comentarios. Algunos comentarios de apoyo por parte de los usuarios fueron los siguientes: “Uff, Elena, acabas de decir lo que muchas pensamos”, “Totalmente de acuerdo contigo, no eres la única. No por eso los queremos menos ni somos malas madres”, “Aquí amiga estamos igual. El otro día colapsé y ya no hice más que llorar. ¡No aguanto más! Lo necesito urgente y se hace eterno”, “Yo antes me tomaba unos días de vacaciones de madre, yo sola, dos noches. Eso sí que son vacaciones”, entre otros.