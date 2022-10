Insólito | Qué prometió el Papu Gómez si la selección Argentina sale campeón del Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 se encuentra cada vez más cerca y a tan solo 48 días de distancia la expectativa es cada vez más en Argentina. El seleccionado nacional dirigido por Lionel Scaloni terminó su última gira previo a la cita mundialista con goleadas ante Honduras y Jamaica y alargo su invicto a 35 partidos consecutivos.

De tal modo que, con eso en mente, Alejandro “Papu” Gómez dio a conocer su inesperada promesa en caso de que la albiceleste logre consagrarse como campeona de la Copa del Mundo.

¿QUÉ PROMESA HIZO EL PAPU GÓMEZ SI ES QUE GANA EL MUNDIAL QATAR 2022 CON LA SELECCIÓN ARGENTINA?

El actual jugador del Sevilla de España conversó con Guillermo Coppola en el programa Qatarsis y confesó que haría en caso de que la Selección Argentina se corone con su tercer campeonato mundial y el primero en 36 años. “¿Una promesa? Daría tantas cosas... Lo que me pidieras, lo haría. Mi sueño es estar en Casa Rosada y tirarme del balcón con la gente. Es lo que soñamos todos. Levantar la Copa en Casa Rosada, estar ahí con la gente. Después de tantos años, sería algo extraordinario”, dijo el exjugador del Atalanta.

Asimismo, señaló que en su afán de mantenerse optimista, cree que estará dentro de esa lista de 26 jugadores final que representará al combinado nacional en Qatar. “Me veo en la lista, no por hacerme el canchero o soberbio, sino porque es mi deseo mayor y es lo que tengo que atraer. Tengo que pensar en positivo, atraer esas sensaciones y energía. Me tengo que ver adentro por una cuestión mía. Más adelante puede pasar cualquier cosa porque hay grandísimos jugadores y porque el técnico tiene que armar una lista, pero en lo personal me tengo que ver adentro”, comentó el Papu.

¿CON QUÉ EQUIPO SE VERÍA EN UNA FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022 EN CASO LA SELECCIÓN ARGENTINA LLEGUE?

En la misma entrevista con el histórico representante de Diego Armando Maradona, el delantero surgido en Arsenal de Sarandí analizó las oportunidades del combinado nacional y confirmó que en caso de poder elegir, optaría por enfrentarse una vez más a Brasil en una gran final. “Si tengo que elegir un rival para ganarle la final del Mundial, me gustaría Brasil”.

El argentino se tiene fe para la Copa del Mundo y sostuvo que “si Argentina está bien, le puede ganar a cualquiera”, aunque manifestó que “hay siete u ocho selecciones que pueden ganar el Mundial tranquilamente”.

El atacante de Sevilla es una de las piezas claves de Lionel Scaloni para la lista de 26 de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que empezará su sueño mundialista por lo que debutará el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C, que también integra México, rival del sábado 26, y Polonia, con quien chocará el miércoles 30.