Tras ser operado exitosamente luego de sufrir un accidente, Jesús Alzamora compartió con sus seguidores en redes sociales su situación actual, indicando que ha recibido un duro golpe en su vida, ya que su proceso de recuperación lo va a mantener alejado de las cosas que le gustan. A continuación, te contamos qué dijo exactamente el expresentador de televisión.

¿QUÉ COMENTÓ JESÚS ALZAMORA A SUS SEGUIDORES SOBRE SU ACCIDENTE?

A través de su canal de difusión de Instagram, el conductor del programa digital “La Lengua” manifestó que le costó aceptar que se mantendrá alejado de las cosas que le gustan debido a que proceso de recuperación se lo exige.

“La verdad hoy ha estado difícil el día. Todo pasó tan rápido que recién ayer y hoy he asimilado que estaré de baja un tiempo y que no podré hacer muchas de las cosas que me hace feliz”, comentó el artista.

Posteriormente, compartió otro mensaje en su canal, señalando que su situación actual lo deprime, pero manifestó sus esperanzas de que hayan mejoras significativas en las próximas semanas.

“Un nuevo reto supongo, pero hoy he andado bien bajoneado, esperemos mañana sea mejor y con el paso de las semanas vaya avanzando esto. Por ahora sigo medio en shock de cómo pasó esto tan rápido”, expresó.

¿QUÉ ACCIDENTE SUFRIÓ JESÚS ALZAMORA?

Según compartió su esposa María Paz en redes sociales, el conductor de “La Lengua” se rompió el tendón de Aquiles y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente, la operación fue éxito y se anunció que se recuperará pronto.

La popular ‘Pazita’ dio a conocer la noticia de la operación de Alzamora mediante algunas fotografías en su cuenta de Instagram, donde se ve al locutor sonriendo mientras está echado en una cama de una clínica local.

“Cuando la vida te pide una pausa pues la tomas y aprovechas para descansar. Tendón de Aquiles roto, pero ya operado exitosamente. #paciencia y #buenhumor”, escribió María Paz en la descripción de la publicación.

¿CÓMO REACCIONARON LAS AMISTADES DE JESÚS ALZAMORA ANTE LA NOTICIA DE SU OPERACIÓN?

Los mensajes de aliento no se hicieron esperar, puesto que amigos y fans de la pareja le hicieron llegar sus saludos. Destacaron los comentarios de Pablo Heredia, Lorena Álvarez, Adolfo Aguilar, Franco Cabrera, Hernán Barcos, Erick Elera, Nicolás Galindo, entre otros.

Cabe señalar que la mayoría de los mensajes mostraban asombro ante la noticia, pero todos coincidieron en sus buenos deseos hacia el conductor del programa de YouTube “La Lengua”.

¿QUIÉN ES JESÚS ALZAMORA?

Jesús Alzamora es un comunicador, productor digital, actor y mago, pero principalmente reconocido por ser un carismático entrevistador.

Como actor, participó en diversas producciones, pero destacó más en “Al fondo hay sitio” en 2012. Sin embargo, tendría mayor protagonismo en la televisión como conductor de televisión, ejerciendo esta labor en programas como “Perú tiene Talento”, “El Último Pasajero”, “Los Reyes del Playback” y “Yo Soy Perú”.

Fue ganador del premio Luces del Diario “El Comercio” por “Mejor conductor de televisión del año” en dos años consecutivos, en el 2015 y en el 2016 para ser exactos.

Actualmente, está enfocado en producir programas digitales a través de YouTube, como “La Banca” y “La Lengua”.