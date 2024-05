Universitario y Sporting Cristal son los principales candidatos a ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. En el caso de los merengues, están obligados a ganarle a Los Chankas y esperar un tropiezo de los celestes en su visita a Comerciantes Unidos en Cajabamba. Aunque, claro, en caso los rimenses salgan victoriosos, los cremas necesitan obtener un triunfo que supere a los ‘Cerveceros’ en diferencia de goles en la tabla de posiciones. A propósito de ello, te vamos a contar qué dijo Pablo Bossi, técnico del cuadro de Andahuaylas, sobre la jugada más polémica del duelo de la ‘U’ ante Cienciano en Cusco.

La opinión del DT de Los Chankas sobre la polémica jugada en el Cienciano vs Universitario

Recordemos que, sobre el final del partido entre el conjunto de Ate y los cusqueños, Carlos Garcés, delantero del cuadro local, cayó en el área crema, luego de un supuesto empujón de Matías Di Benedetto. Esta situación generó que Kevin Ortega, arbitro de este duelo, recurra al Árbitro asistente de video (VAR). Sin embargo, al final no cobró la pena máxima.

Bossi, entrenador del próximo rival de los cremas, se refirió a lo sucedido con Garcés y Di Benedetto. “Nosotros somos un equipo que recién hemos ascendido y el objetivo es permanecer en primera división. Vamos a salir a competir frente a Universitario. Con respecto a la jugada de Di Benedetto, para mí no fue penal, es un apoyo simple y se exagera”, señaló el estratega uruguayo en entrevista con L1 Max.

¿Qué dijo el técnico de Universitario sobre la jugada polémica?

Fabián Bustos, técnico de Universitario, se refirió al supuesto penal en el área de Universitario. “Conozco a Carlitos tanto como a un hijo, lo he dirigido en cuatro equipos, Matías apoya la mano en la espalda y Carlitos se lanza”, expresó el entrenador para L1 Max.

Asimismo, el estratega argentino añadió: “Cuando no anotas, es complicado, pero ahora esperar la fecha 17 para cerrar de la mejor manera. Nos faltó tranquilidad porque las opciones las tuvimos. No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final. Tuvimos intensidad y la actitud de querer ganar el partido, eso en altura es muy importante”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau 3-0 Cusco FC (estadio Campeones del 36)

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 4-1 Sport Huancayo (estadio de la UNSA)

Domingo 19 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Unión Tarma)

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo (estadio Mansiche)

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso (Estadio Nacional)

Lunes 20 de mayo

UTC 2-4 Sport Boys (Estadio Germán Contreras)

Cienciano 0-0 Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2024

Viernes 24 de mayo

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Atlético Grau (20:30 horas/ estadio Mansiche de Trujillo / Liga 1 Max)

Sábado 25 de mayo

- Sport Huancayo vs UTC (11:00 horas/ estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Los Chankas (15:00 horas / Estadio Monumental de Lima / GOLPERU)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (Horario por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

Domingo 26 de mayo

- Alianza Atlético vs Carlos A. Mannucci (14:30 horas / estadio Campeones del 36 de Piura / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs ADT (15:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Lunes 27 de mayo

- Unión Comercio vs Cienciano (14:30 horas / estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto / Liga 1 Max