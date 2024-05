La reacción de la esposa de Jorge Luna en Instagram tras polémica en la que se vinculó al comediante

Jorge Luna, uno de los comediantes más populares del Perú, tiene un canal de YouTube con Ricardo Mendoza: “Hablando Huevadas”. Sin embargo, durante estos días se encuentra acaparando la atención de los medios de espectáculos y no precisamente por su trabajo, pues se reveló unas supuestas conversaciones ‘hot’ que habría tenido con una mujer previo a su matrimonio con Melissa Samplini. Ante ello, la aún esposa del comediante utilizó sus redes sociales para tomar una decisión al respecto.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ MELISSA SAMPLINI EN SUS REDES SOCIALES?

En la última edición de ‘Amor y Fuego’, se emitieron unos supuestas conversaciones subidas de tono de Jorge Luna con una mujer llamada Mary Jane en 2019, un año antes de casarse con su actual esposa. La joven contó que reaccionó a una historia del comediante peruano y en seguida él le respondió iniciando una conversación.

En consecuencia, la esposa y madre de los hijos de Jorge Luna, Melissa Samplini, ha utilizado su Instagram oficial para tomar una decisión sobre esta presunta infidelidad. Ella optó por restringir los comentarios de su red social para que sus seguidores no la cuestionen, pese a que todavía mantiene fotos con el presentador de ‘Hablando Huevadas’. Además, hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el tema.

¿QUÉ DIJO LA MUJER QUE EXPUSO LAS CONVERSACIONES DE JORGE LUNA?

El programa de Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre se contactó con Mary Jane con la finalidad de saber un poco más sobre la polémica con el humorista. La mujer de 26 años criticó la manera en que Jorge Luna se dirigió hacia ella, ya que él mencionó que se iba a autocomplacer con las fotos de la influencer.

“Me pareció algo asqueroso realmente, que de la nada... yo ni siquiera busqué una entrada o sabía quién era, la verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera así con esa palabra tan ligera que se iba autocomplacer... Así yo esté calata o de cualquier manera, no tiene derecho de decirme que se va autocomplacer por el hecho de que mi pot... esté ahí”, dijo al inicio.

Asimismo, la joven utilizó sus redes sociales para publicar en sus historias un mensaje a todos sus detractores. “Esa conversación que mostré es del año 2019 y pues el marrón no era una persona famosa y fue él quien me escribió a mí. Mucha gente se burla y reacciona de manera diferente. A mí particularmente no me importa lo que diga la gente pero tampoco voy a permitir que me juzguen sin saber. La foto que está ahí es mía. No es que yo la la mande”, precisó.