El goleador histórico de la selección peruana de fútbol necesitó pocos minutos en la ‘Academia’ para volver a inflar las redes luego de poco más de un 1 año y 6 meses. Con Internacional en 2021, Paolo Guerrero había anotado su último gol oficial tras una dura lesión en la rodilla, y hoy a sus 39 años, Racing lo ha acogido para que demuestre su valía. A propósito de su primer tanto racinguista por Copa Argentina, Ricardo Gareca se manifestó acerca de su llegada al equipo de Gago, y el significado de su vigencia.

RICARDO GARECA : ¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DEL EXDT BLANQUIRROJO SOBRE EL PRIMER GOL DE PAOLO GUERRERO JUGANDO POR RACING?

A nivel de clubes, el ‘Depredador’ ha anotado su gol número 149, y lo hizo en el país de los campeones del mundo, y con camiseta del vigente monarca del Trofeo de Campeones y la Supercopa.

El primer tanto de Paolo Guerrero con Racing en su tercer partido como recambio, fue motivo de consulta por parte del panel de “Al Ángulo” de Movistar Deportes hacia Ricardo Gareca, invitado del programa y estratega que conoce muy de cerca la performance del delantero peruano.

“Cuando hizo el gol me causó una alegría inmensa porque sé lo que luchó y lo que él trabaja para ponerse bien”, dijo en principio el DT que está cerca de ser contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y asimismo, se pronunció acerca de su rendimiento a pesar de las lesiones y edad.

🎙️ Ricardo Gareca: "De Paolo no me sorprende nada. Lo vi luchar y hacer lo imposible para estar. Si está en un equipo como Racing es por su profesionalismo. A la edad que tiene, volver a jugar luego de toda su inactividad, es de admirar". #AlÁngulo 🥅⚽️ pic.twitter.com/u61qE37KiL — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 23, 2023

Ricardo Gareca manifestó que de “Paolo no me sorprende nada porque lo vi luchar y hacer lo imposible para estar. Es un gran profesional”, y seguidamente no dudó en resaltar las cualidades que vio Racing en el ‘Depredador’ para ser fichado y jugar en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

“Si Paolo está en la Argentina, y está en un equipo como Racing, es por su profesionalismo. Es un jugador total 100 por 100 profesional”, expresó el argentino que dirigió a Perú entre el 2015 y 2022, y que tuvo durante ese lapso a Paolo Guerrero en su mejor momento aunque, también, supo estar en las malas por su caso de doping.

Asimismo, expresó sentir asombro por su continuidad, y persistencia luego de haber padecido traumatismos severos, para por sanción y 39 años a cuestas, indicando que “a la edad que tiene, y volver a jugar con todo lo que le ha tocado pasar, con toda la inactividad que ha sufrido, realmente es para admirar”.

¿CÓMO FUE EL PRIMER GOL DE PAOLO GUERRERO CON RACING Y CONTRA QUIÉN SUMARÍA MÁS MINUTOS?

El 22 de febrero de 2023, el ‘Depredador’ marcó el tercer gol del definitivo 3-1 con el cual Racing avanzó y eliminó a San Martín de Formosa de la Copa Argentina.

Su anotación a los 89 minutos sentenció el marcador, y de paso cortó la mala racha que tenía desde el 15 de agosto de 2021.

Paolo Guerrero ingresó a los 69 minutos del complemento mientras el partido iba 1-1 en el Estadio Centenario, llegó el 2-1 a los 85′ por obra de Gabriel Rojas, y exactamente 20 minutos después, aprovecharía un rebote en el palo tras un tiro libre de Matías Rojas para marcar el tercero de la ‘Academia’, y el primero en su cuenta personal en Argentina.

La LPF continuará este fin de semana con la disputa de la jornada 5, y Racing, con el ‘Depredador’ como titular o recambio, buscará su primera victoria como local cuando reciba a Lanús el lunes 27/02 a partir de las 3.15 p.m. (Hora de Perú).