Elegir una carrera universitaria es una decisión importante que debe ser meditada con tiempo, por eso es necesario investigar minuciosamente ya que se trata sobre el futuro académico, profesional y personal.

“Los jóvenes deben elegir una vocación afín a sus actitudes y aptitudes. Para ello, sabemos que es vital el proceso de autodescubrimiento, el cual se ha dificultado debido a la pandemia”, señala Edgar Portocarrero, jefe del área preuniversitaria de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

Por ello, el especialista brinda algunas recomendaciones para los jóvenes que aún no deciden la carrera que estudiarán tras culminar el colegio.

1. Conócete a ti mismo. Puede ser difícil, sobre todo siendo tan joven. Pero la mejor manera de empezar este proceso es reconociendo tus propias virtudes y defectos. No se trata solo de pensar en los cursos en los que te va mal o bien en el colegio, sino de sentarse a reflexionar: ¿Quién soy y quién quiero llegar a ser?

2. Un test es solo el inicio. Un test vocacional es un buen comienzo, pero no lo define todo. Las carreras de hoy permiten un desarrollo flexible y distintas especializaciones que hoy incluso no puedes prever. Un test puede ayudarte a conocer mejor las opciones a tu disposición y las áreas a las que tienes mayor inclinación, pero eso no quiere decir que sean tus únicas opciones.

3. Encuentra tus intereses. Puede sonar descabellado, pero hoy es posible construir una carrera con intereses muy diversos que se alejan de las profesiones tradicionales. Nuevas carreras como la Ciencia de Datos, por ejemplo, pueden ayudar en la digitalización de áreas como la minería o electricidad.

4. Investiga. Las universidades tienen mucha información online hoy. Por ello, es recomendable visitar sus websites y canales de YouTube. Aquí podrás encontrar mallas curriculares, testimonios de exalumnos, proyectos de investigación llevados a cabo e información sobre laboratorios y convenios internacionales. Cualquiera sea carrera de tu interés, investiga sobre las universidades que la ofrecen y las características de cada una de ellas.

5. El dinero importa, pero no lo es todo. Uno de los factores a tomar en cuenta al momento de elegir una carrera son los ingresos a futuro. Recuerda que puedes revisar los ingresos promedio de profesionales de distintas ramas en el portal Ponte en Carrera del Ministerio de Educación. Sin embargo, elegir una carrera únicamente por un potencial salario alto puede que no sea la decisión más acertada.

DATO

Con el fin de ayudar a los adolescentes peruanos en este proceso, la UTEC organizará el jueves 6 de mayo, a las 6 p.m., el evento virtual ‘Construyendo mi futuro’. El webinar contará con la participación de Lia Crovetto y Paola Mendoza, psicólogas, psicoterapeutas y fundadoras del espacio terapéutico de salud integral Esciencia. Para participar del evento, puedes inscribirte en el siguiente enlace: https://bit.ly/3dEEldP

VIDEO RECOMENDADO

Especialistas recomiendan uso de doble mascarilla para mayor protección de coronavirus