Desde hace un tiempo, las empresas al momento de investigar a sus candidatos han empezado a poner mucha más atención en actitudes que reflejan habilidades blandas como, por ejemplo, la empatía, y estos atributos pueden estar también inmersos en las publicaciones de las redes sociales.

“Las empresas generalmente buscan colaboradores con perfiles que reflejen valores similares a los suyos”, dijo el Managing Partner en Amrop Perú, Ricardo Fernández. Sin embargo, señala que no se trata de tener un comportamiento del tipo ‘caja de resonancia’, en el cual uno se limita a repetir y compartir las noticias y comentarios que estén alineados a su posición, sin importar si tienen un verdadero sustento o no.

“Lo que debemos impulsar es el debate sano, compartiendo puntos de vistas distintos, pero fundamentados en hechos y argumentos verificables, así no vayan acorde a cómo piensas”, subrayó.

Por eso, más allá de la posición política o religiosa, los empresarios buscan que sus colaboradores estén a la altura de los valores que guían sus culturas internas y que puedan conseguir buenas prácticas, construyendo sobre la diferencia y la diversidad.

Así que, si estás en busca de trabajo y te interesan compañías con propósito, empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) o startups, es importante que analices si las publicaciones que compartes tienen o no estas características:

Reflejan empatía: Expresar ideas siempre es positivo, solo asegúrate de hacerlo con respeto. Aunque no lo creas, tus comentarios muestran si eres o no una persona empática. Eso le permitirá a la empresa saber si eres capaz de escuchar e implementar otras visiones o si todo debe ser como tú quieres sin importar el resto.

No promueven la cultura de odio: Asegúrate de emitir comentarios que no contengan insultos, ni sean racistas, clasistas, sexistas o xenofóbicos. Inclusive cuando tus opiniones sean opuestas a las de la mayoría, deben ser expresadas con respeto.

Buscan coincidencias dentro de las diferencias: No está mal compartir noticias o información que no concuerda al 100% con lo que piensas pero que, por otro lado, aporta positivamente a una discusión más productiva. De esta manera, estarás demostrando tu capacidad de tender puentes entre dos opiniones distintas para llegar a un eventual punto de conciliación.

No compartas noticias falsas (fake news), verifica primero: Recuerda que no todo lo que circula en redes es verdad. Es más, muchísima de la información que se convierte en viral es completamente falsa. No seas una caja de resonancia de todo lo que te llega, tómate un tiempo y asegúrate de estar compartiendo información que tenga sustento

“Hoy las empresas con propósito están apostando por candidatos con genuinas habilidades blandas que no generen o cultiven el odio, sino que apuesten siempre por ser individuos positivos y empáticos con su entorno cercano y en sus comunidades”, dijo.

Por eso, agregó que es importante que empecemos a analizar lo que publicamos; no a modo de censura, sino como un ejercicio personal de superación y autocrítica, buscando ser individuos capaces de dejar una huella positiva y reconciliadora en nuestro entorno.

