Qué condición puso Mr Peet para ser parte de El Gran Chef Famosos

Latina ha sorprendido a su público al presentar un programa muy interesante en nuestro país como es “El gran chef: famosos”. Este reality de cocina ganó rápidamente un gran número de seguidores, ya que participan varios personajes del entretenimiento nacional demostrando sus mejores habilidades en la cocina siendo juzgados por tres estrictos jueces. Por ello, debido al éxito y popularidad de esta primera temporada, el canal 2 alista su segunda temporada con varias novedades.

¿QUÉ EXIGIÓ MR. PEET PARA INGRESAR A “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

En los últimos días se viene hablando en las redes sociales sobre los nuevos personajes que ingresarán a “El gran chef: famosos”, y uno de los confirmados es Peter Arévalo que reveló una curiosa condición que le pidió a la producción del concurso para aceptar su propuesta. Y es que, el popular narrador deportivo, por lo general, se viste con un elegante terno en casi todas sus apariciones públicas y digitales. De esta manera, el periodista pidió cocinar con dicho traje mientras se encuentra participando.

“Usaré terno para cocinar, esa es una de las condiciones que he puesto porque si quieren a Mr. Peet tienen que llevar el chef más elegante de este país. No me sacaré el terno porque esa es mi característica. Voy a hacer cocina elegante, ya me verán. ¡Cocinaré en terno para todas mis amas de casa!”, sostuvo en su programa.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

La segunda temporada de “El Gran Chef: Famosos”, programa que se transmite por Latina TV se estrenará este jueves 22 de junio desde las 8:00 p.m. bajo la conducción del carismático José Peláez.

¿QUÉ PERSONAJES FORMARÁN PARTE DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

Como ya se venía especulando en las redes sociales y en otros programas de espectáculos como “Amor y fuego”, hace unos días Latina emitió un spot confirmando a los nuevos seis famosos que participarán en la segunda temporada del concurso. Los personajes ya anunciados por el canal de Jesús Maria son: Mónica Torres, Jimmy Santi, Ale Fuller, Junior Silva, Laura Spoya y Peter Arévalo.

¿QUÉ NOVEDADES TRAE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS”?

Esta segunda temporada tendrá la presencia de los tres exigentes jurados: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías. No obstante, la producción del concurso afirmó que los desafíos culinarios aumentarán de nivel. Por ello, los participantes tendrán que cocinar platos diferentes a los preparados durante la primera temporada.

“Por el perfil de los 12 nuevos famosos que se unirán a la competencia, el nivel de la competencia será mucho más fuerte que la primera temporada… Estamos proponiendo nuevas recetas que el público ha pedido por redes sociales, queremos que nuestros televidentes sean escuchados”, dijo Ana Roca Rey, Gerenta de Producción de Rayo en La Botella.