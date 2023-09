Previo al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el actual entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, ha dejado en claro su estilo de juego y sus reglas, las cuales han chocado con las marcadas estructuras del fútbol charrúa.

Algunas polémicas decisiones que tuvo fue demorarse en anunciar la lista de convocados, además de dejar fuera de la nómina oficial a figuras importantes del país como Luis Suárez y Edinson Cavani.

Las acciones del entrenador argentino no han sido ajenas para Jorge Fossati, actual director técnico de Universitario de Deportes, quien en una entrevista con El Deportivo expresó su punto de vista sobre la gestión del seleccionador.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE JORGE FOSSATI SOBRE EL ESTILO DE MARCELO BIELSA AL MANDO DE LA SELECCIÓN DE URUGUAY?

El popular ‘Flaco’ manifestó que Cavani y Suárez se encuentran plenamente vigentes en equipos importantes, por lo que no entiende la razón por la cual Bielsa decidió no contar con ambos futbolistas. Además, el técnico ‘crema’ comentó que no entiende el proceso del estratega rosarino, puesto que no ha visto algo para decir que estaban usando el tiempo de los amistosos para algo productivo.

Por otro lado, previo al debut de la selección uruguaya en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Fossati se preguntaba qué equipo iba a presentar Bielsa, porque no creía que iba a ver a la selección que enfrentó a Nicaragua y Cuba.

En esta línea, cuestionó por qué el técnico se tardó tanto para presentar la lista de convocados, sabiendo que es un proceso nuevo. No obstante, señaló que no quiso ponerse tan crítico, puesto que desconoce la realidad de los directivos ya que no se encuentra en su país. “La verdad es que son licencias que a veces se pueden tomar determinadas personas. En Uruguay reaccionamos depende de quién lo haga”, señaló. “Las autoridades sabrán qué es lo que está pasando”, agregó.

¿CUÁL FUE EL RESULTADO ENTRE URUGUAY Y CHILE?

A pesar de las polémicas en torno a las decisiones de Bielsa, Uruguay logró un importante triunfo de local en su debut ante Chile por 3-1 en el Estadio Centenario.

Con tres notables goles y practicando un interesante juego ofensivo, Uruguay le dio un repaso de fútbol a un pobrísimo Chile este viernes en Montevideo, en el inicio de la eliminatoria sudamericana al Mundial 2026. Los autores de los goles fueron Nicolás de la Cruz con un doblete y Federico Valverde, mientras que el descuento lo anotó Arturo Vidal.

El próximo duelo que deberá afrontar la selección ‘charrúa’ será de visita ante Ecuador el próximo martes 12 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Actualmente, Uruguay iguala en puntos con Brasil, Argentina y Colombia, pero ocupa el segundo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles, así que por el momento está en zona de clasificación del Mundial.

Como se sabe, para esta edición, Sudamérica dispone de seis cupos directos para diez seleccionados y el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente. Dos boletos más en juego que en anteriores previas mundialistas.

CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN URUGUAYA