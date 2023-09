El exfutbolista peruano Juan Manuel Vargas ha ofrecido una perspectiva reveladora sobre su enfoque hacia las menciones que aún recibe por parte de “personajes de la farándula”. ¿Qué es lo que dijo el también apodado ‘loco’ en una reciente entrevista? En la siguiente nota te contaremos lo que debes saber sobre este tema y te brindaremos más datos relacionados.

¿QUÉ DIJO JUAN MANUEL VARGAS SOBRE “PERSONAJES DE LA FARÁNDULA QUE SIGUEN MENCIONÁNDOLO”?

El reconocido exjugador de la Selección Peruana, Juan Manuel Vargas, ha optado por mantenerse alejado de los titulares de la farándula y las polémicas mediáticas que lo rodearon en el pasado. En una reciente entrevista con ‘La Hora Power con Susana Gutiérrez’, Vargas fue cuestionado sobre las menciones que aún recibe por parte de figuras del mundo del espectáculo a pesar de los años que han transcurrido desde su participación en escándalos públicos.

El exfutbolista, padre de cinco hijos, explicó su decisión de no responder a dichas menciones y mantener un perfil bajo. Argumentó que la exposición mediática puede tener un impacto en la vida de sus hijos, especialmente en la era de las redes sociales e Internet.

“Yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, trato de ya no meterme en esos temas porque mis hijos están grandes. Tengo cinco, hay redes e Internet y todas esas cosas. Prefiero no meterme. En su momento, ellos sabrán por todo lo que leen. Pero yo trato de mantenerme al margen de todos los temas de afuera”, señaló bastante hermético.

QUIÉN ES JUAN MANUEL VARGAS

Juan Manuel Vargas es un exfutbolista peruano ampliamente reconocido en el mundo del fútbol, conocido por su versatilidad en el campo, ya que puede desempeñarse en varias posiciones, incluyendo defensa y mediocampo. Durante su destacada carrera, jugó en clubes de renombre tanto a nivel nacional como internacional, siendo el Club Universitario de Deportes de Perú y la Fiorentina de Italia dos de sus equipos más emblemáticos.

A lo largo de su carrera, Vargas también fue un pilar en la selección nacional de Perú, representando a su país en varias ediciones de la Copa América y las Eliminatorias para la Copa del Mundo. Su entrega en el campo y su habilidad le valieron el reconocimiento y el cariño de los fanáticos del fútbol en Perú y más allá.

Fuera del campo, Juan Manuel Vargas también ha sido un personaje mediático en Perú, siendo su vida personal y su presencia en los medios motivo de interés y cobertura. A lo largo de su carrera, se ganó una reputación de jugador talentoso y carismático, convirtiéndose en una figura emblemática del fútbol peruano.

QUIÉN ES TILSA LOZANO

Tilsa Lozano es una reconocida personalidad de la televisión y el entretenimiento en Perú. Nació el 31 de octubre de 1982 en Lima, Perú. Inicialmente, se hizo conocida por su participación en concursos de belleza, donde obtuvo el título de Miss Reef Perú en 2002 y participó en el certamen de Miss Hawaiian Tropic Internacional en 2003.

Además de su carrera en la televisión, Tilsa Lozano ha incursionado en la música y el modelaje. Ha lanzado varios sencillos como cantante, y ha realizado sesiones de fotos para revistas y campañas publicitarias.

Tilsa Lozano también ha estado involucrada en polémicas y controversias en el ámbito mediático, lo que ha generado una amplia cobertura y seguimiento de su vida personal.