¿Qué le dijo Diego Maradona a Christian Cueva y por qué lo quería fichar para Gimnasia y Esgrima?

En su momento, Christian Cueva fue uno de los jugadores más importantes y pieza clave de la selección peruana y los clubes en los que le tocó jugar. Precisamente, el popular ‘Aladino’ confesó en una entrevista para el programa de Jefferson Farfán que hace unos años recibió una llamada del astro argentino Diego Maradona para que pueda integrar el plantel de Gimnasia y Esgrima.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA LLAMADA DE DIEGO MARADONA?

Christian Cueva estuvo como invitado en el programa ‘Enfocados’ que se transmite a través de YouTube, donde estuvo contando detalles de su vida íntima y su trayectoria como futbolista. Durante la charla que tuvo con Jefferson Farfán y Roberto Guizazola, el seleccionado nacional contó que en 2020 recibió la llamada de Diego Maradona para que integre el equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata de Argentina. A pesar que la conversación con el ‘Pelusa’ fue corta, ‘Cuevita’ le hizo saber su agradecimiento por la consideración.

“Me entra una llamada galáctica. ¿Con Cuevita? Te saluda Diego Armando Maradona. Necesito un 10 que me saque campeón”, dijo al inicio. Por su parte, Cueva se mostró muy alegre por la llamada de Maradona: “Te agradezco mucho, Diego, por esta intención. Para mí es realmente un sueño y si se da esta oportunidad, te juro que sería para mí algo que va a marcar y enrumbar mucho mi carrera, de verdad”. sostuvo el deportista, quien en ese momento pertenecía al Pachuca de México.

Es importante mencionar que, esta noticia fue afirmada por el exrepresentante y mano derecha del ‘10′ argentino, Christian Bragarnik, ya que indicó que el mediocampista de 32 años era una de las prioridades del ‘Pelusa’ para conformar su equipo, pues destacaba su gran juego y el parecido que tenía con su idea.

¿QUÉ OPINARON CHRISTIAN CUEVA Y JEFFERSON FARFÁN SOBRE CHICHO SALAS?

En otra parte de la entretenida entrevista, Christian Cueva tocó el tema de Alianza Lima y su contrato de 6 meses como prueba aduciendo que detrás de todo estaba Chicho Salas. “Mi contrato iba a ser de un año, pero pidieron que sea de 6 meses. O sea, me estaban probando, yo era un chibolo... ¿Y quién pidió eso? Tu amigo, tu amigo pidió que me hagan un contrato de 6 meses porque querían probarme”, dijo Cueva. Mientras que Jefferson Farfán se atrevió a revelar el nombre: “Yo sí lo digo con nombre propio. ‘Chicho’ Salas. Yo creo que él no se portó en el momento que estuvo conmigo de la manera correcta”.

Es importante mencionar que, Guillermo Salas entró a mitad de la temporada 2022 a Alianza Lima y lo retiraron durante el 2023. Mientras se encontraba asumiendo como DT blanquiazul, obtuvo el Torneo Clausura y la Liga 1 2022. En el siguiente año, consiguió el Torneo Apertura. No obstante, los malos resultados que se dieron durante el Clausura, la directiva íntima optó por retirarlo y contratar a Mauricio Larriera.