Universitario y Sporting Cristal son los principales candidatos para ganar el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. En la última jornada, los cremas empataron 0-0 ante Cienciano en Cusco, mientras que los rimenses aplastaron 5-1 a Unión Comercio en el estadio Alberto Gallardo. Estos resultados propiciaron que ambos se encuentren con la misma cantidad de puntos, pero con los ‘Cerveceros’ ubicados primeros por una mejor diferencia de gol (+21 de los merengues contra +23 de los celestes).

¿Qué pasa si Universitario y Cristal empatan en puntos y en diferencia de gol en el primer lugar? Así se define al ganador del Torneo Apertura 2024

En la última fecha del Torneo Apertura 2024, los dirigidos por Fabián Bustos jugarán de local ante Los Chankas en el estadio Monumental. Los celestes, por su parte, visitarán a Comerciantes Unidos en Cajabamba. Ambos duelos se disputarán en simultáneo.

Si ambos llegaran a ganar sus respectivos partidos, tanto la ‘U’ como Cristal empatarán en puntos. Entonces, se posicionará primero el equipo que tenga mejor diferencia de gol, en este caso, por ahora, sería el cuadro comandado técnicamente por Enderson Moreira (+21 de los merengues contra +23 de los celestes).

Si se diera la situación en la que también quedaran igualados en diferencia de gol, el equipo que tenga más goles a favor se coronará ganador del primer torneo del año en el fútbol peruano. Este aspecto se mantiene así: Cristal tiene 43 goles y Universitario 28 anotaciones.

Esto le dijo Kevin Ortega a Aldair Rodríguez sobre el polémico supuesto penal no cobrado en el Cienciano vs. Universitario

Aldair Rodríguez, atacante del conjunto imperial, señaló que Kevin Ortega, árbitro del encuentro Cienciano vs. Universitario, le comentó en qué se basó para no cobrar polémico supuesto penal en contra del actual campeón de la Liga 1.

“El árbitro dijo que sí hubo contacto, pero como ambos estaban disputando el balón, no consideró la falta como penal”, señaló Rodríguez en conversación con el canal L1 Max.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre la jugada polémica?

Fabián Bustos, técnico de Universitario, se refirió al supuesto penal en el área de Universitario. “Conozco a Carlitos tanto como a un hijo, lo he dirigido en cuatro equipos, Matías apoya la mano en la espalda y Carlitos se lanza”, expresó el entrenador para L1 Max.

Asimismo, el estratega argentino añadió: “Cuando no anotas, es complicado, pero ahora esperar la fecha 17 para cerrar de la mejor manera. Nos faltó tranquilidad porque las opciones las tuvimos. No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final. Tuvimos intensidad y la actitud de querer ganar el partido, eso en altura es muy importante”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Viernes 17 de mayo

Atlético Grau 3-0 Cusco FC (estadio Campeones del 36)

Sábado 18 de mayo

Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio (estadio Alberto Gallardo)

Melgar 4-1 Sport Huancayo (estadio de la UNSA)

Domingo 19 de mayo

ADT 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Unión Tarma)

Los Chankas 2-0 Alianza Atlético (estadio Los Chankas)

Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo (estadio Mansiche)

Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso (Estadio Nacional)

Lunes 20 de mayo

UTC 2-4 Sport Boys (Estadio Germán Contreras)

Cienciano 0-0 Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Cuál es la programación de la fecha 17 del Torneo Apertura 2024

Viernes 24 de mayo

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

- César Vallejo vs Atlético Grau (20:30 horas/ estadio Mansiche de Trujillo / Liga 1 Max)

Sábado 25 de mayo

- Sport Huancayo vs UTC (11:00 horas/ estadio IPD de Huancayo / Liga 1 Max)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:00 horas / estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba / Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Los Chankas (15:00 horas / Estadio Monumental de Lima / GOLPERU)

- Deportivo Garcilaso vs Melgar (Horario por confirmar / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / Liga 1 Max)

Domingo 26 de mayo

- Alianza Atlético vs Carlos A. Mannucci (14:30 horas / estadio Campeones del 36 de Piura / Liga 1 Max)

- Sport Boys vs ADT (15:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Lunes 27 de mayo

- Unión Comercio vs Cienciano (14:30 horas / estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto / Liga 1 Max)