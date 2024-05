Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, generó gran expectativa al revelar la tan esperada lista de convocados del extranjero para el periodio FIFA de junio, donde la ‘Blanquirroja’ afrontará dos amistosos y competirá en la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos. Entre los nombres destacados, la ausencia más sorprendente fue la del delantero Raúl Ruidíaz, quien actualmente brilla en las filas del Seattle Sounders, equipo de la Major League Soccer.

La exclusión del popular ‘Pulga’, un referente en el ataque peruano y con un desempeño destacado en la liga estadounidense, ha generado diversas especulaciones y controversias en el ámbito futbolístico. Los aficionados y expertos se preguntan sobre los motivos detrás de esta decisión técnica.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE LA AUSENCIA DE RAÚL RUIDÍAZ EN LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN?

El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, no quiso referirse en particular a ninguno de los ausentes en su última lista de convocados, pero fue inevitable mencionar a Raúl Ruidíaz, quien no fue considerado esta vez.

Primero, el popular ‘Nono’ mencionó que tiene a muchos futbolistas en su radar, como es el caso de Ruidíaz, y si va a brindar una explicación sobre la ausencia de muchos, prefiere comentarlo de manera general.

“Si me pongo a dar explicaciones de cada uno que no están… Hay una lista de 55 jugadores que me obligan a tener, pero hay más que están en el radar y Raúl (Ruidíaz) es uno de ellos. Prefiero explicar en términos generales”, comentó.

En esta línea, el estratega uruguayo destacó la importancia de evaluar el estado mental y emocional de los jugadores, así como su compromiso y motivación para representar a la selección nacional en cada convocatoria. Además, sostuvo que prefiere dejar fuera a jugadores que no estén en condiciones óptimas para dar lo mejor de sí mismos y buscar la gloria para el equipo.

“Si sabemos que mental o anímicamente el jugador no está en condiciones de dar el máximo y de venir con hambre de gloria en cada convocatoria, preferimos pasar, y eso uno lo va viendo en conversaciones personales. Insisto, no estoy hablando de Raúl, estoy hablando en términos generales”, enfatizó el estratega.

Aunque no mencionó específicamente a Ruidíaz, sus declaraciones proporcionan una visión general del enfoque selectivo y cuidadoso que adopta para conformar el equipo, basado en criterios tanto deportivos como personales.

🎙 Jorge Fossati: "Hay una lista de 55 jugadores que me obligan a tener, pero hay más que están en el radar y Raúl (Ruidíaz) es uno de ellos. Prefiero explicar en términos generales. Si sabemos que mental o anímicamente el jugador no está en condiciones de dar el máximo y de…

¿QUÉ OTROS FUTBOLISTAS QUEDARON FUERA DE LA LISTA DE CONVOCADOS DEL EXTRANJERO DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Además de Raúl Ruidíaz, otros futbolistas que formaron parte de los últimos procesos de la selección peruana y no estarán presentes en los siguientes amistosos de la ‘bicolor’ son: Pedro Aquino y Miguel Trauco.

El mediocampista que actualmente milita en el Santos Laguna de la Liga MX ha sido un jugador clave en la selección, pero su presente luego de su lesión no ha sido alentador. Por otro lado, el lateral izquierdo Miguel Trauco que milita en el Criciúma del Campeonato Brasileño de Serie A, no ha logrado replicar el buen nivel que lo mantuvo como titular de la selección.

¿QUIÉNES CONFORMAN LA LISTA DE CONVOCADOS EXTRANJEROS DE LA SELECCIÓN PERUANA?

Los futbolistas peruanos que conforman la lista de convocados del extranjero para los próximos amistosos de la ‘bicolor’ previo a la Copa América 2024 son:

Pedro Gallese | Orlando City (Estados Unidos)

Luis Advíncula | Boca Juniors (Argentina)

Anderson Santamaría

Miguel Araujo | Portland Timbers (Estados Unidos)

Alexander Callens | AEK (Grecia)

Luis Abram | Atlanta (Estados Unidos)

Oliver Sonne | Silkeborg IF (Dinamarca)

Marcos Lopez | Feyenoord (Países Bajos)

Renato Tapia | Celta de Vigo (España)

Wilder Cartagena | Orlando City (Estados Unidos)

Sergio Peña | Malmo (Suecia)

Jesús Castillo | Gil Vicente (Portugal)

Piero Quispe | Pumas (México)

André Carrillo | Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)

Bryan Reyna | Belgrano (Argentina)

Gianluca Lapadula | Cagliari (Italia)

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁN LOS PRÓXIMOS AMISTOSOS DE PERÚ?

La selección peruana enfrentará a Paraguay el próximo viernes 7 de junio en el Estadio Monumental a las 8 de la noche (hora peruana), en un encuentro que significará el partido de despedida de la ‘blanquirroja’ con su afición antes de su participación en la Copa América 2024.

Posteriormente, el viernes 14 de junio a las 7:30 de la noche (hora peruana), ya en tierras estadounidenses, Perú enfrentará a El Salvador en el estadio Subaru Park en Chester, Pensilvania, en su último amistoso antes del certamen continental.