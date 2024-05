Luego de que Ricky Trevitazzo fuera acusado de agresivo con sus compañeros de Skándalo por el fundador de la agrupación, el cantante de tecnocumbia recientemente fue entrevistado por Karla Tarazona en Radio Panamericana y aprovechó el espacio radial para defenderse de las acusaciones.

Todo este lío mediático empezó cuando Roly Ortíz, creador de Skándalo, confesara públicamente el real motivo por el cual terminó separando a Ricky Trevitazzo de la banda poco tiempo después de haberlo instaurado. En este contexto, indicó que el cantante no continuó en la primera generación de Skándalo porque era un muchacho muy agresivo.

“Le paraba pegando a los chicos, los insultaba”, recuerda el fundador de la popular agrupación juvenil en el programa “Ouke”, que es conducido por Carlos Orozco y Daniel Marquina.

Ante esta situación, Ricky y sus compañeros se han reunido con sus abogados para preparar una respuesta legal adecuada, ya que el exmánager ha anunciado su intención de enviar demandas y cartas notariales dirigidas a Ricky, Luigui, y Luis.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE RICKY TREVITAZZO TRAS SER ACUSADO DE AGRESIVO POR PARTE DE ROLY ORTIZ?

Primero que nada, sin reconocer ni negar lo que se ha estado hablando sobre él, Ricky Trevitazzo señaló que en la época en que empezó Skándalo, los jóvenes integrantes carecían de un adecuado asesoramiento.

“En aquel entonces teníamos la oportunidad de contar a nuestros padres que siempre nos orientaban, pero ellos no estaban relacionados con el mundo del espectáculo y no sabían exactamente como direccionarnos, por lo que nosotros hacíamos las cosas en base a lo que veíamos y lo que aprendíamos en el camino. No teníamos a alguien que nos asesorara. Y es por eso que de repente pasaron algunas cosas”, explicó.

En “Power Sensuales” de Radio Panamericana, donde labora su amigo Luigui Carbajal, quien por cierto lo respalda, Trevitazzo indicó que si bien durante su vida se ha equivocado en muchas ocasiones, no va admitir errores que no ha cometido o que le han adjudicado.

Además, puso en tela de juicio las declaraciones de Roly Ortíz mediante el siguiente comentario: “Si yo era agresivo y hacía bullying no solamente a los integrantes, sino también a los músicos, según lo que dice este señor, ¿por qué hoy en día Luis y Luigui trabajan conmigo y no con él?”.

¿QUE RESPONDIÓ LUIGUI CARBAJAL CUANDO KARLA TARAZONA LE PREGUNTÓ SI RICKY TREVITAZZO ERA ABUSIVO CON ÉL?

Luigui negó haber experimentado abusos por parte de Ricky Trevitazzo o haber presenciado algún tipo de maltrato de su compañero hacia Luis Sánchez o Ronald Trevitazzo.

Si bien explicó que durante la época de Skándalo, no se llevaba bien con Ricky debido a la juventud e inmadurez de ambos, con el paso de los años su relación mejoró significativamente, alcanzando una relación de hermandad.

Asimismo, Carbajal reconoció que Ricky tenía un carácter diferente en el pasado, pero destacó que con el tiempo ha madurado, convirtiéndose en una persona más enfocada en su familia y en su rol como esposo y padre. Según Luigui, Ricky ha mostrado un notable progreso en su carácter y actualmente se le percibe como una persona dedicada, cariñosa y dócil.

¿QUÉ DIJO RICKY TREVITAZZO SOBRE SU SEPARACIÓN DE SKÁNDALO?

Entorno a su salida de la icónica agrupación juvenil de los años 2000, Ricky Trevitazzp niega que haya sucedido por abusar física y psicológicamente a sus compañeros de turno, sino porque “había cosas que pasaban, irregularidades que yo observaba”.

“Yo reclamaba y trataban de decirme cosas como “Tú no te metas” ... como que me restregaban en la cara que yo ganaba más”, cuenta Ricky Trevitazzo acerca de ciertos conflictos vividos en la interna de Skándalo, y que según su percepción, se trató de maquillar separándolo, pero “con el floro de sacarme de solista” tras la serie de reclamos que realizó ante situaciones que no le gustaron.