Emotiva despedida. La segunda temporada de “El gran chef: famosos” está en la recta final y en su última edición, Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, fue eliminado del reality de cocina, dejando gran tristeza entre sus fanáticos.

Durante los últimos minutos del programa gastronómico de Latina se vivió mucha emoción. Si bien, Mr. Peet había demostrado serenidad durante los comentarios de los jurados, se vio profundamente conmovido al voltear y observar a los miembros de producción emocionarse. Este momento, conmovió a muchos televidentes grandes y pequeños que siguen al comentarista.

Sin duda, el comentarista deportivo se ganó el corazón del público noche tras noche con su gran personalidad y carisma. En ese sentido, Peet no dudó en mandar un saludo a sus seguidores tras dejar el reality, además de agradecer por todo el apoyo brindado durante la temporada.

El locutor realizó una transmisión a través de su canal de YouTube ‘Madrugol’ para contar lo que fue su experiencia en el programa de cocina y no pudo evitar quebrarse ante los videos de niños llorando por su eliminación.

“Hay videos desgarradores de niños y niñas aferrados a su madre llorando que no quieren que se vaya Mr. Peet. Eso por supuesto que me conmueve mucho porque considero que no hago nada especial, es un trabajo como cualquiera”, se escucha de decir al locutor de radio, quien se quiebra y derrama varias lágrimas.

Mr. Peet contó que sentía preocupado por como iban a tomar sus seguidores más pequeños la noticia de su eliminación, pues cómo se sabe la final del reality de cocina ha sido grabado con semanas de anticipación. Por ello, alertó mediante sus redes sociales a que los adultos acompañen a sus niños mientras vieran el programa. “Lance un mensaje como para que los padres estén al lado de sus niños, porque los niños no aceptan la derrota, yo no entendía la derrota cuando era un niño y me ponía a llorar y mi mamá me decía no llores porque está perdiendo tu equipo, llora cuando me haya ido”, afirmó el comentarista deportivo.

Asimismo, Mr. Peet aprovechó en agradecer a la productora Rayo en la botella de Ricardo Morán por la oportunidad.

“Me quedó con la satisfacción y con la alegría y como decía mi padre en una extraña relación que tenía con él, me dejo una frase; ‘hay que dejarle algo a la gente”, señaló.