La magia de la música en vivo a menudo crea momentos inolvidables, y durante un reciente concierto de Romeo Santos en Monterrey, un fanático del popular reality “La Casa de los Famosos” tuvo un momento de euforia que se volvió viral en las redes sociales, quien le pidió hacer el símbolo del “Team Infierno”. ¿Qué es lo que dijo el artista ante este inesperado pedido? En esta nota te contaremos.

ROMEO SANTOS A FANÁTICO QUE LE PIDIÓ HACER EL “TEAM INFIERNO: “¿QUÉ ES ESO?”

Durante el apasionante espectáculo del “Rey de la Bachata”, un entusiasta seguidor de “La Casa de los Famosos” decidió aprovechar la oportunidad única para conectarse con su ídolo de manera inesperada. Al término de la canción “Ella y yo”, el joven no pudo contener su emoción y, en medio del fervor del concierto, alzó la voz proclamando con orgullo: “¡Puro Team Infierno!”.

El resultado de esta espontánea acción fue electrizante. El estadio entero se unió al coro, respaldando la pasión del fanático y dando vida a un momento que quedará grabado en la memoria de todos los presentes.

La reacción de Romeo Santos no se hizo esperar. El artista, aunque visiblemente divertido y un tanto desconcertado por la inusual solicitud, se unió a la fiesta con su característico sentido del humor. “¿Qué es eso? Siento que acabo de invocar a Lucifer”, bromeó el cantante, desatando risas entre la multitud. No obstante, demostrando su espíritu colaborativo y su disposición a interactuar con sus fans, Romeo no dudó en realizar la misteriosa seña del ‘Team Infierno’, solidificando así un vínculo inesperado entre el mundo del entretenimiento y la pasión por los reality shows.

El momento fue capturado en un video que rápidamente se volvió viral en la plataforma TikTok, gracias a la usuaria @lamuyaranxa, quien compartió este instante de conexión única entre el artista y su seguidor. Aunque Romeo Santos puede que no haya estado familiarizado con los detalles del “Team Infierno”, su gesto de camaradería y su disposición a participar en la emoción del momento capturaron los corazones de todos los presentes y de los espectadores en línea.

ESTA ERA LA LISTA DE PARTICIPANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”? ESTOS SERÍAN LOS NUEVOS HABITANTES

En el clip de TikTok se dio a conocer algunos nombres que estarían presentes en la segunda edición del reality y son los que suenan más fuerte en las redes sociales, donde destacan la modelo y actriz Lorena Herrera, el tiktoker Kunno y la influencer Bebeshita.

El usuario @mauroroommiranda fue quien difundió el vídeo de la supuesta lista de los posibles protagonistas de “La casa de los famosos 2″, lo que causó muchas especulaciones entre los cibernautas y fanáticos de las redes sociales. En la lista figuran nombres de actrices y actores reconocidos, como también de influencers y deportistas.

El listado, donde figuran 18 personajes, está conformado por:

¿CUÁL ES LA TEMÁTICA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Es un reality show que junta a 14 celebridades, influencers, actores y conductores, en una competencia con el objetivo de ganarse los 4 millones de pesos. El programa consiste en que todos convivan en una misma casa por alrededor de dos meses y medio; todo lo que los participantes hagan durante el día es transmitido en vivo por medio de un canal de streaming.

Todos los concursantes interactúan en diferentes espacios de la casa: sala, comedor, terraza, alberca, dormitorios cocina. En cada uno de los rincones hay cámaras con micrófonos que graban distintos ángulos de la convivencia.