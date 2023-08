Son varias las personas que tienen registrado un domicilio que no les corresponde en su Documento Nacional de Identidad (DNI). Ante ello, Reniec viene implementando medidas para poder verificar si la información dentro de nuestro documento no es falsa. ¿Qué es lo que pasa si no se llega a actualizar esta información? En esta nota responderemos esta interrogante y brindaremos más detalles relacionados al tema.

QUÉ PASA SI NO ACTUALIZÓ EN MI DNI MI DOMICILIO

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde hace algunos años viene implementando un proceso de verificación domiciliaria con el propósito de asegurar la exactitud de los datos en los documentos de identidad. Esta iniciativa busca garantizar que la información registrada corresponda con la realidad y permita a los ciudadanos acceder adecuadamente a las políticas públicas ofrecidas por el Estado, además de mantener el padrón electoral actualizado.

La verificación domiciliaria, que fue introducida por Reniec en el año 2015, representa un paso significativo en la búsqueda de datos fidedignos y actualizados en los documentos de identidad de los ciudadanos peruanos. La práctica se lleva a cabo de manera continua y a nivel nacional, y no está limitada únicamente al período previo a las elecciones.

Según Alfredo Guerrero, abogado de la Dirección de Registro Electoral de Reniec, la verificación domiciliaria tiene como objetivo fundamental confirmar la autenticidad de la información proporcionada por los ciudadanos en sus registros. Esto incluye verificar si las personas residen efectivamente en el domicilio declarado y si este está correctamente consignado en la base de datos.

“Esto no solo se realiza previo a unas Elecciones, se hace una verificación permanente, a nivel nacional. Reniec pregunta si es que las personas residen o no en el domicilio y si es que también está correctamente declarado por el ciudadano”, indica el especialista.

En el caso se detecte que un ciudadano no ha actualizado su información domiciliaria, “Reniec lo coloca en una la lista de personas que han sido verificadas y hemos detectado que no residen”, precisa Guerrero, agregando que se le brinda un plazo no menor a 15 días para regularizar la información.

CÓMO SOLICITAR EL DNI ELECTRÓNICO POR RENIEC POR PRIMERA VEZ

Según la información que se ha proporcionado en las plataformas digitales del Gobierno Peruano, el procedimiento para poder solicitar el DNI electrónico por Reniec por primera vez consta de tan solo 3 pasos:

► Realizar el pago

Debes cancelar S/ 41.00 con el código de tributo 00521 en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (sujeto a comisión bancaria), así como sus agentes y las páginas web Págalo.pe y viabcp.com y conservar tu comprobante de pago.

► Acércate al Reniec y entregar los requisitos

Dirígete a uno de los centros de atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos al registrador. Recibirás un ticket para que puedas pasar a recoger tu DNIe, y darle seguimiento en Consulta de Estado de Trámite.

El tiempo de espera aproximado es de 10 días hábiles.

► Recoger el DNI

Después de verificar que tu trámite esté al 100%, debes ir a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste.

Puedes pedir un cambio de lugar de recojo. Este cambio tiene un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera para la entrega aumenta entre 10 a 15 días.

Si tuvieras dudas comunícate al (01) 315 2700 o (01) 315 4000, anexo 1900 o escribe al correo consultas@reniec.gob.pe.

DÓNDE ENCONTRAR EL DÍGITO VERIFICADOR DEL DNI Y PARA QUÉ SIRVE

El código verificador se utiliza para validar la identidad de una persona. Esta puede encontrarse en diferentes partes del DNI según el tipo de documento que poseas:

En el DNI azul

Es el número ubicado en la esquina superior derecha de tu documento, después de los ocho números que conforman tu DNI.

En el DNI electrónico

En los DNI emitidos hasta 2019 , es el número que aparece en la parte superior izquierda de tu documento, después de los ocho dígitos que conforman tu número de DNI.

, es el número que aparece en la parte superior izquierda de tu documento, después de los ocho dígitos que conforman tu número de DNI. En los DNI emitidos a partir de 2020, es el número que aparece en la parte superior derecha de tu documento, después de los ocho dígitos que conforman tu número de DNI.

QUÉ ES EL DNI ELECTRÓNICO Y EN QUÉ SE DIFERENCIA DEL TRADICIONAL

El DNI Electrónico (Documento Nacional de Identidad Electrónico) es una versión modernizada y digitalizada del documento de identificación personal utilizado en el país. También se le conoce como DNIe. A diferencia del DNI tradicional, el DNI Electrónico incorpora un chip electrónico que almacena información biométrica y datos personales del titular.

El DNI Electrónico en Perú se diferencia del DNI tradicional en varios aspectos. Primero, el DNIe cuenta con tecnología de chip incorporada, lo que le permite almacenar de manera segura información biométrica, como la huella dactilar y la fotografía digitalizada del titular. Estos datos se utilizan para la verificación y autenticación de la identidad de la persona.

En segundo lugar, el DNI Electrónico ofrece mayor seguridad en términos de autenticidad y protección contra falsificaciones. El chip electrónico incorporado en el documento permite verificar la autenticidad del DNI y proteger los datos almacenados de posibles manipulaciones o alteraciones.

Además, el DNIe en Perú también brinda la posibilidad de realizar trámites y transacciones electrónicas de manera segura y confiable. El chip permite la autenticación del titular en diferentes plataformas y servicios digitales, facilitando la firma digital y la realización de trámites en línea, como la solicitud de certificados o la participación en procesos electorales.

Otra diferencia importante es que el DNI Electrónico puede ser utilizado como tarjeta de identificación electrónica en servicios públicos y privados. Por ejemplo, se puede utilizar para acceder a servicios de salud, trámites bancarios, viajes internacionales, entre otros, mediante la verificación de la identidad del titular a través del chip incorporado.