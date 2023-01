Quién es y a qué se dedica la hermana mayor de Paloma Fiuza

La brasileña Paloma Fiuza comenzó de la mejor forma el año 2023, pues estos días se encuentra acompañada de su hermana mayor Tricia Fiuza, quien decidió pasar unas vacaciones en Lima junto a la integrante de Esto es guerra.

Asimismo, la chica reality se mostró muy feliz de estar al lado a su familia, por lo que ambas se animaron a anunciar los planes que tienen acordado.

¿A QUÉ SE DEDICA LA HERMANA MAYOR DE PALOMA FIUZA?

Tricia, la hermana mayor de Paloma Fiuza, demostró que puede hablar muy bien el idioma español, por lo que no dudó en celebrar los logros de su hermana en el programa de competencia e incluso reveló que la está ayudando a cocinar. “Paloma es la persona más cercana que logró realizar sus sueños. Ella me está apoyándome a bajar de peso y yo a editar videos”, dijo detrás de cámaras del reality.

De esta manera, la hermana de Paloma declaró que se encarga a diseñar joyas de platas de manera artesanal y que la combatiente histórico se encarga de lucirla todos los días por medio de sus redes sociales y en “Esto es Guerra”.

Por otro lado, la bailarina detalló que Tricia ha bajado 7 kilos en tan solo dos semanas debido al arduo ejercicio y alimentación saludable que tiene. “Estamos haciendo de todo”, finalizó.

PALOMA FIUZA CELEBRA QUE BRENDA CARVALHO ANIME FIESTAS PARA MASCOTAS

Paloma Fiuza festejó que su mejor amiga Brenda Carvalho haya expandido su público y ahora este incursionando en show de cumpleaños para mascotas. La participante de Esto es guerra solo tuvo palabras de elogios para la empresaria brasileña y dijo que contará con sus servicios para el cumpleaños de su mascota.

“Mi amiga, la verdad, que me sorprende cada día más y me pareció una buenísima idea y yo la aplaudo porque ella es súper chamba. Me da mucha felicidad que siga así. Pero su especialidad es hacer esos show infantiles así que todo el mundo quiere contratar el show de Brenda y ahora haciendo un show para perritos. ¡Me encantó!”, dijo.

Así, la chica reality no dudo en decir que en unas semanas su perrito Tomás cumplirá 9 años y ella contratará el show de su mejor amiga. Además, la brasileña insinuó que Brenda no le cobrará nada el espectáculo ya que es la “tía” de su pequeña mascota: “Es su tía, ¿cómo le va a cobrar?”.