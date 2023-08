El doble de Luis Miguel: quién es el argentino Andrés Rey?

La polémica sobre el presunto doble de Luis Miguel, que al parecer cantó en el primer concierto de la gira “Luis Miguel Tour 2023″ en Buenos Aires, sigue generando controversia. Y es que, los seguidores que se encontraban en el evento, aseguraron que no era él quien estaba en el escenario, sino que fue su doble Andrés Rey.

¿QUIÉN ES ANDRÉS REY, EL DOBLE DE LUIS MIGUEL?

Su nombre real es Andrés Urrustarazu, tiempo después decidió optar por nombre artístico Andrés Rey. Él tiene ascendencia vasco-francesa, nació el 12 de agosto de 1971, en Lomas de Zamora, Argentina. El verdadero Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970, en San Juan, Puerto Rico.

Este artista se lanzó como doble de Luis Miguel en diciembre de 1996. Aunque ya había tenido contacto un año atrás, por un amigo de Luisito Rey, el padre del ‘Sol’. Según reveló, a él lo llamaron de emergencia para pudiera distraer a toda la prensa que se encontraba en las afueras del hotel Four Seasons. En esa oportunidad, él solo salió por la ventana de la suite presidencial a saludar a sus seguidores.

Durante el transcurso de los años, Rey fue perfeccionando el arte de imitar al ‘Sol de México’ y lo convirtió en un negocio familiar. “Arranqué haciendo playback. Empecé a estudiar los movimientos de Luismi, a vestir mejor, aprendí a moverme en un escenario. Empecé a ensayar técnicas para colocar la voz”, dijo.

“(Ahora) mi hijo Ciro me ayuda en el streaming, mi hermano en las contrataciones, mi otro hermano está a cargo del sonido. Mi mamá también participa en lo relacionado con los mails”, contó en una entrevista para el diario Clarín.

¿QUÉ SE SABE DEL REEMPLAZO DE ANDRÉS REY A LUIS MIGUEL DURANTE UN CONCIERTO?

Luis Miguel llevó a cabo un concierto en Juan Gilberto Funes de San Luis (Argentina) en noviembre de 2010. No obstante, Andrés Rey sostuvo a varios medios de comunicación que él lo reemplazó a mitad del evento. Durante la entrevista al Clarín, reveló que la primicia sobre el uso de dobles no salió de él. “Fue una periodista de San Luis que se infiltró en camarines y vio salir a uno por la derecha y a otro que entraba por la izquierda. Y explotó en los medios. Detalles no di. Había un contrato de confidencialidad. De parte de la producción no hubo enojos”, mencionó. “Soy un actor que personifica a Luis Miguel. Te hago creer que lo ves. Y lo ves”, finalizó.